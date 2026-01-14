Jaú - A forte chuva que atingiu Jaú (47 quilômetros de Bauru) na noite desta quarta-feira (14) provocou a queda de uma árvore e alagou ruas e avenidas e até uma igreja localizada no Jardim Nova Jaú, levando ao cancelamento da missa prevista para o período noturno.
Imagens divulgadas no Facebook da Paróquia São Pedro e São Paulo logo após a chuva, acompanhadas de um pedido de oração, mostram o interior da igreja completamente alagado e fieis usando rodos para tentar retirar a água acumulada dentro do local.
A avenida Ana Claudina, principal via de acesso à cidade para quem vem de Bauru pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) ficou embaixo d'água. Também foram registrados alguns pontos de alagamento em outros locais do município.
Uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na avenida João Moraes Prado, no Jardim Maria Luiza III, levando à interdição da via e à interrupção no fornecimento de energia na região. Apesar dos transtornos, não há registros de feridos.
Dragagem
Nesta quarta-feira, teve início uma nova etapa da limpeza e dragagem do rio Jaú, com a execução de serviços no trecho localizado entre as pontes das ruas 7 de Setembro e Álvaro Floret.
Nesta região, os trabalhos visam remover sedimentos, troncos e galhos depositados no leito do rio, assim como realizar a correção dos taludes para melhorar o fluxo hídrico. Na sequência, o maquinário segue para o Jardim Sempre Verde.
As ações são realizadas por meio de uma parceria da Prefeitura de Jaú com o Governo de São Paulo, através da Agência SP Águas, com supervisão da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e Meio Ambiente.