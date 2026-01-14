Jaú - A forte chuva que atingiu Jaú (47 quilômetros de Bauru) na noite desta quarta-feira (14) provocou a queda de uma árvore e alagou ruas e avenidas e até uma igreja localizada no Jardim Nova Jaú, levando ao cancelamento da missa prevista para o período noturno.

Imagens divulgadas no Facebook da Paróquia São Pedro e São Paulo logo após a chuva, acompanhadas de um pedido de oração, mostram o interior da igreja completamente alagado e fieis usando rodos para tentar retirar a água acumulada dentro do local.

A avenida Ana Claudina, principal via de acesso à cidade para quem vem de Bauru pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) ficou embaixo d'água. Também foram registrados alguns pontos de alagamento em outros locais do município.