O Sesi Bauru terá mais uma grande partida pela Superliga 25-26. Após vencer dois jogos fora de casa, o time de Bauru enfrenta o Sada Cruzeiro nesta quinta-feira, 15, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A partida é válida pela 13ª rodada da liga nacional e tem início marcado para as 21h, com entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Na abertura do returno da Superliga, o Sesi Bauru venceu o Joinville Vôlei por 3 sets a 2, chegando em 17 pontos e subindo para a sexta colocação com seis vitórias e seis derrotas. O Sada Cruzeiro vem de vitória por 3 a 0 sobre o JF Vôlei, resultado que colocou a equipe na liderança da competição.
O duelo entre Sesi Bauru e Sada Cruzeiro tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
No primeiro turno, a partida disputada no Ginásio do Riacho em Contagem (MG) acabou com o Sesi Bauru vitorioso em 3 sets a 2. Na ocasião, Thiery foi eleito o melhor jogador em quadra, enquanto Marcos Jr. foi o maior pontuador do duelo, com 20 pontos.
Em números, o oposto Marcos Jr. segue liderando o Sesi Bauru em pontos, com 179 anotados nessa temporada da Superliga. Com dois aces contra o time de Joinville, Vaccari se tornou o melhor sacador da equipe, com seis pontos no fundamento. Em pontos de bloqueio, Lucas Barreto tem 48 e segue liderando a Superliga.