O Sesi Bauru terá mais uma grande partida pela Superliga 25-26. Após vencer dois jogos fora de casa, o time de Bauru enfrenta o Sada Cruzeiro nesta quinta-feira, 15, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A partida é válida pela 13ª rodada da liga nacional e tem início marcado para as 21h, com entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

Na abertura do returno da Superliga, o Sesi Bauru venceu o Joinville Vôlei por 3 sets a 2, chegando em 17 pontos e subindo para a sexta colocação com seis vitórias e seis derrotas. O Sada Cruzeiro vem de vitória por 3 a 0 sobre o JF Vôlei, resultado que colocou a equipe na liderança da competição.

O duelo entre Sesi Bauru e Sada Cruzeiro tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026