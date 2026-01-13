Um homem de 21 anos, que veio do Distrito Federal, tentou se "enturmar" com pessoas que estavam em uma biqueira enquanto comprava maconha e acabou sendo agredido, roubado e mantido refém, na noite desta segunda-feira (12), em um imóvel na região da Vila Falcão, em Bauru. Nesta terça (13), de manhã, ele conseguiu fugir e pedir ajuda em uma oficina. A Polícia Militar (PM) foi chamada e um dos suspeitos, de 43 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima contou que, por volta das 20h desta segunda, foi até um ponto de venda de drogas na Vila Falcão para comprar maconha e, na tentativa de se enturmar com as pessoas que estavam no local, passou a dizer que já havia praticado crimes em seu estado de origem, o que resultou em um desentendimento.

Na sequência, segundo a versão do jovem, três homens o seguraram e passaram a lhe ameaçar com um espeto de churrasco, levando-o até uma casa, onde ele foi agredido durante toda a madrugada e teve seu aparelho celular roubado. Ele contou ainda que o trio tentou manter contato com familiares dele para obter transferências via Pix, sem sucesso.