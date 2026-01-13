15 de janeiro de 2026
LUTO

Gisele Diacov é velada na igreja que frequentava em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
Com muita consternação, familiares e amigos se despediram, nesta terça-feira (13), de Gisele de Fatima Bonfadini Diacov, 45 anos, que morreu no acidente de trânsito ocorrido nesta segunda (12), no Centro de Bauru. Ela foi velada na igreja Vineyard Bauru, onde frequentava, e que realizou um culto fúnebre.

Natural de São Paulo, Gisele veio para Bauru com o marido Ricardo Diacov e o casal de filhos, hoje com 17 e 18 anos, há cerca de 8 anos. “Deus colheu uma flor”. Foi assim que o marido Ricardo Diacov, se referiu à esposa. “Agradeço a Gisele por ter compartilhado comigo mais de 20 anos de convivência. Pela vida que vivemos juntos, pelos nossos filhos”, disse.

Anos atrás, ele ficou entre a vida e a morte, depois de cair e bater a cabeça. “Ela esteve sempre comigo e ao lado dos meus filhos nesse momento difícil que passei. Agora sou que eu estou com eles. Não tenho raiva ou qualquer outra sentimento contra a outra pessoa envolvida no acidente. O importante é Deus e ela está nos braços Dele. Sempre estará comigo”.

O sepultamento estava previsto para às 16h deste tarde, no Cemitério Parque Jardim dos Lírios.

