A delegação do Esporte Clube Noroeste embarcou no início da tarde desta quarta-feira (14) para a cidade de Ribeirão Preto, onde enfrenta nesta quinta (15) o Botafogo (SP), às 19h, no Estádio Santa Cruz, em partida válida pela segunda rodada do Paulistão Casas Bahia 2026.

Antes da viagem, o elenco alvirrubro realizou o último treinamento, na manhã desta quarta, quando a comissão técnica comandou ajustes táticos e trabalhos específicos, finalizando a preparação para o compromisso fora de casa.

O técnico Guilherme ressaltou a importância do confronto e o momento decisivo da equipe na competição. "Sabemos do compromisso importantíssimo que temos e da dificuldade da partida. Mas estamos muito focados. Esses últimos seis, sete jogos do Campeonato Paulista exigem concentração total, foco e determinação. Conhecemos a dificuldade dentro dessa linha e estamos preparados para competir", afirmou.