Lúcia estadual
Ainda não há uma informação oficial, mas a atual secretária de Assistência Social de Bauru, Lúcia Rosim, deverá ser candidata a deputada estadual pelo PSD e não a federal, como estava pré-definido. Os rumores que circulavam há semanas se confirmaram após reunião em São Paulo, na última terça-feira (13), nas presenças do líder nacional do partido, Gilberto Kassab; a prefeita Suéllen Rosim, a própria Lúcia; o marido dela, Dozimar Rosim; e o vereador Junior Rodrigues, que já é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD há meses. Aguardamos uma posição do PSD estadual, que é a instância definidora das candidaturas.
Kassab mediou
Não há notícias de que tenha havido divergências quanto à decisão, principalmente devido à mediação de Gilberto Kassab. Com isso, o PSD de Bauru tem, neste momento, duas pré-candidaturas a deputado (a) estadual e nenhuma a federal. Cogita-se a possibilidade de o secretário de Habitação, Anderson Prado, ser o candidato a federal do PSD. Porém, ele não estava na reunião e ninguém combinou nada com ele até agora. Por sinal, Prado alimentava (ou alimenta) a expectativa de uma candidatura a deputado estadual.
Estação ferroviária
A Prefeitura de Bauru abriu chamamento público para apresentação de estudos técnicos voltados à revitalização da antiga Estação Ferroviária da Noroeste, na Praça Machado de Mello, Centro da cidade, com o objetivo de instalar no local a futura sede do Centro Administrativo Municipal.
Interessados
A abertura foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP), após Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada apresentada em consórcio pelas empresas Bruker Soluções Ltda e QGMB Consultoria Ltda. O edital foi publicado no Diário Oficial da última terça-feira (13). Outras empresas poderão manifestar interesse até o dia 23 de janeiro.
Viabilidade geral
Os estudos deverão avaliar a viabilidade técnica, econômico-financeira, jurídica, urbanística e operacional para estruturação de uma PPP, na modalidade de Concessão Administrativa, envolvendo a revitalização, implantação, operação e manutenção de um centro administrativo municipal no imóvel histórico.
Sem exclusividade
A participação não garante exclusividade nem direito de preferência em futura licitação. Os estudos deverão ser entregues em até dois meses após a autorização do município, sem custos para a prefeitura. O ressarcimento ocorrerá apenas se os estudos forem efetivamente aproveitados, sendo a modelagem final de responsabilidade do município.
Estação e Câmara 1
Mostrando um print da notícia acima (prédio da Estação) publicada na terça-feira (13) pelo JCNET, o vereador Eduardo Borgo (Novo) fez um vídeo em que duvida da intenção da prefeita Suéllen Rosim de revitalizar e levar a prefeitura para o antigo terminal ferroviário, no Centro da cidade. Mas considera que, caso isso se concretize, a Câmara Municipal de Bauru teria direito a uma parte do prédio porque ajudou a comprá-lo, em 2011, na gestão do prefeito Rodrigo Agostinho (PSB).
Estação e Câmara 2
“Não será necessário gastar R$ 25 milhões com um novo prédio para a Câmara”, diz Borgo, recuperando notícia publicada no final do ano por esta coluna sobre estudos determinados pela presidência do Legislativo para aquisição de um prédio na quadra 7 da avenida Nações Unidas. “Que a prefeita leve a Câmara para a estação”, afirma o vereador.
Líder renomeado
A propósito de nota publicada na última edição da coluna, o gabinete do governo municipal informa que ontem mesmo foi enviado para a Câmara um ofício renomeando o vereador Sandro Bussola (MDB) líder do governo no Poder Legislativo.
Plano Diretor
O projeto final do Plano Diretor de Bauru e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) será apresentado pelo governo municipal no próximo dia 29 de janeiro, às 18h30, no Centro Administrativo da Prefeitura, na Vila Souto, antiga sede da CPFL. Depois o projeto de lei seguirá para a Câmara Municipal.