Lúcia estadual

Ainda não há uma informação oficial, mas a atual secretária de Assistência Social de Bauru, Lúcia Rosim, deverá ser candidata a deputada estadual pelo PSD e não a federal, como estava pré-definido. Os rumores que circulavam há semanas se confirmaram após reunião em São Paulo, na última terça-feira (13), nas presenças do líder nacional do partido, Gilberto Kassab; a prefeita Suéllen Rosim, a própria Lúcia; o marido dela, Dozimar Rosim; e o vereador Junior Rodrigues, que já é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD há meses. Aguardamos uma posição do PSD estadual, que é a instância definidora das candidaturas.

Kassab mediou

Não há notícias de que tenha havido divergências quanto à decisão, principalmente devido à mediação de Gilberto Kassab. Com isso, o PSD de Bauru tem, neste momento, duas pré-candidaturas a deputado (a) estadual e nenhuma a federal. Cogita-se a possibilidade de o secretário de Habitação, Anderson Prado, ser o candidato a federal do PSD. Porém, ele não estava na reunião e ninguém combinou nada com ele até agora. Por sinal, Prado alimentava (ou alimenta) a expectativa de uma candidatura a deputado estadual.

Estação ferroviária

A Prefeitura de Bauru abriu chamamento público para apresentação de estudos técnicos voltados à revitalização da antiga Estação Ferroviária da Noroeste, na Praça Machado de Mello, Centro da cidade, com o objetivo de instalar no local a futura sede do Centro Administrativo Municipal.