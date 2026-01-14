Botucatu - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por guardas civis municipais, em uma empresa de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho, de 24 anos, durante o expediente.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o fato foi registrado na tarde desta segunda-feira (12). A mulher contou aos guardas civis que o colega comentou sobre seu retorno ao setor dizendo que estava com saudades das suas nádegas.

Na sequência, segundo a versão dela no BO, o suspeito teria "ajustado sua roupa, evidenciando um volume em sua região da genitália, e dito: 'olha como você me deixa'". A vítima afirma que se afastou após os comentários de cunho sexual.