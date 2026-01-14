15 de janeiro de 2026
EM BOTUCATU

Preso homem suspeito de importunar sexualmente colega de trabalho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCM/Divulgação
O suspeito foi preso pela GCM e autuado em flagrante no plantão policial de Botucatu por importunação sexual
O suspeito foi preso pela GCM e autuado em flagrante no plantão policial de Botucatu por importunação sexual

Botucatu - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por guardas civis municipais, em uma empresa de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho, de 24 anos, durante o expediente.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o fato foi registrado na tarde desta segunda-feira (12). A mulher contou aos guardas civis que o colega comentou sobre seu retorno ao setor dizendo que estava com saudades das suas nádegas.

Na sequência, segundo a versão dela no BO, o suspeito teria "ajustado sua roupa, evidenciando um volume em sua região da genitália, e dito: 'olha como você me deixa'". A vítima afirma que se afastou após os comentários de cunho sexual.

De acordo com ela, o colega teria tentado se aproximar, mas ela disse que não havia gostado do que ele havia feito. Questionado pelos guardas, o homem admitiu que havia conversado com a colega de trabalho, mas negou os comentários.

Ele também afirmou que havia ajustado a calça porque estava com vontade de urinar e que o seu órgão genital pode ter chamado a atenção da vítima. O suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e ficou à disposição da Justiça.

