Agudos - Uma gestante de 41 anos foi socorrida, no fim da tarde desta quarta-feira (14), após se envolver em uma colisão na altura do quilômetro 325 mais 100 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (13 quilômetros de Bauru).

Ela conduzia um carro no sentido Capital-Interior quando, por volta das 17h30, por razões a serem esclarecidas, o veículo foi atingido na traseira por uma carreta e capotou. Com o impacto, o automóvel ficou bastante danificado.

A mulher foi socorrida por equipes de resgate e conduzida a uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dela não foi informado. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pela via atuam na ocorrência.