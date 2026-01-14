Pirajuí - Uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), resultou, nesta terça-feira (13), nas prisões de um homem e de uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência localizada nas imediações de um centro de acolhimento e tratamento de dependentes químicos da cidade.

A operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas reiteradas que apontavam intensa movimentação de usuários e risco de aliciamento de pessoas em processo de recuperação. As investigações começaram com diligências discretas e monitoramento à distância, que confirmaram a circulação típica de compradores de entorpecentes.

No dia da ação, os investigadores flagraram o principal suspeito manipulando e fracionando drogas, já prontas para a venda, em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir por dentro da casa, descartando parte do material, mas acabou sendo contido.