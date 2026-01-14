Pirajuí - Uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), resultou, nesta terça-feira (13), nas prisões de um homem e de uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência localizada nas imediações de um centro de acolhimento e tratamento de dependentes químicos da cidade.
A operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas reiteradas que apontavam intensa movimentação de usuários e risco de aliciamento de pessoas em processo de recuperação. As investigações começaram com diligências discretas e monitoramento à distância, que confirmaram a circulação típica de compradores de entorpecentes.
No dia da ação, os investigadores flagraram o principal suspeito manipulando e fracionando drogas, já prontas para a venda, em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir por dentro da casa, descartando parte do material, mas acabou sendo contido.
Durante a vistoria no local, os policiais apreenderam porções de maconha e crack, dinheiro em notas fracionadas, utensílios usados no preparo da droga e aparelhos celulares. Uma mulher, que estava no interior da casa, e é companheira do alvo principal, também foi conduzida para averiguação por suspeita de participação na atividade ilícita.
Ainda segundo as informações oficiais, um usuário de drogas foi abordado nas proximidades durante a ação, reforçando os indícios de que o local funcionava como ponto de venda.
O representante do centro de recuperação relatou que, nos dias anteriores, houve aumento significativo da circulação de usuários no entorno, o que vinha causando preocupação quanto à segurança e ao tratamento dos acolhidos.
Laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas eram de fato entorpecentes, reforçando os elementos que embasaram a prisão em flagrante. O caso foi registrado como tráfico de drogas, com causa de aumento de pena pela proximidade de local destinado ao tratamento de dependentes químicos.
Os envolvidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar a existência de outros envolvidos e a possível atuação de uma rede de tráfico na região.