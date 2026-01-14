Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta terça feira (13), em Jaú, um homem de 26 anos suspeito de comercializar ilegalmente anabolizantes e medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a Polícia Civil, a investigação já durava mais de três meses e apontava que o indiciado atuava como fornecedor de produtos trazidos irregularmente do Paraguai, de procedência duvidosa, e com potencial risco à saúde pública. Entre os medicamentos apreendidos, estava a tirzepatida, substância recente e bastante procurada para fins de emagrecimento.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis constataram que o suspeito utilizava redes sociais e aplicativos, especialmente o WhatsApp, para anunciar os produtos. Em algumas publicações, ele chegou a fazer comentários em tom de deboche, afirmando estar sendo abordado por policiais, em aparente menosprezo às investigações em andamento.