Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta terça feira (13), em Jaú, um homem de 26 anos suspeito de comercializar ilegalmente anabolizantes e medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Polícia Civil, a investigação já durava mais de três meses e apontava que o indiciado atuava como fornecedor de produtos trazidos irregularmente do Paraguai, de procedência duvidosa, e com potencial risco à saúde pública. Entre os medicamentos apreendidos, estava a tirzepatida, substância recente e bastante procurada para fins de emagrecimento.
Durante o trabalho investigativo, os policiais civis constataram que o suspeito utilizava redes sociais e aplicativos, especialmente o WhatsApp, para anunciar os produtos. Em algumas publicações, ele chegou a fazer comentários em tom de deboche, afirmando estar sendo abordado por policiais, em aparente menosprezo às investigações em andamento.
No decorrer da apuração, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em Itapuí, onde também moram seus pais. Apesar de ele não ter sido localizado na ocasião, os policiais encontraram frascos de anabolizantes semelhantes aos que seriam apreendidos posteriormente. Mesmo ciente da investigação, o suspeito continuou divulgando a venda de medicamentos estrangeiros.
A partir de novas informações que davam conta de que o jovem estaria morando em Bauru e realizaria entregas nas cidades de Itapuí, Jaú e região, a Polícia Civil montou uma operação para interceptá-lo. O veículo utilizado por ele foi identificado e passou a ser acompanhado pelas equipes.
A abordagem foi tentada na cidade de Jaú, nas proximidades do Lago do Silvério, mas o suspeito fugiu, dando início a uma perseguição policial. Durante a fuga, ele dirigiu em alta velocidade, passou por áreas com grande circulação de pessoas, como escolas e praças, e arremessou objetos pela janela do carro, incluindo uma mochila.
Após alguns minutos, o veículo foi interceptado na avenida João Ferraz Neto. Parte dos objetos descartados foi recuperada e continha anabolizantes e outros medicamentos de origem paraguaia.
Diante dos fatos, o investigado foi preso em flagrante pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal, que trata de medicamentos sem registro ou de procedência irregular, além de infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão da condução perigosa durante a fuga. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde aguarda apresentação na audiência de custódia.