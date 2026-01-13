São Manuel - A Polícia Civil de São Manuel (69 quilômetros de Bauru), por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), identificou quatro suspeitos de furtar a casa do vice-prefeito da cidade nos últimos dias 8 e 10. Os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima.
Segundo o registro policial, no dia 8, ao entrar em sua residência, a esposa do vice-prefeito notou o furto de uma leitoa, cerca de dez quilos de carne e 15 toalhas de banho. No dia seguinte, percebeu que um botijão de gás também havia sido levado.
Ainda de acordo com o registro policial, um vigilante foi contratado para cuidar da segurança do imóvel no período noturno, mas, no dia 10, assim que ele terminou seu turno de trabalho, o local foi novamente invadido e micro-ondas foi furtado.
Nesta terça-feira (13), quando a vítima foi até a casa, pela manhã, avistou dois suspeitos na edícula e chegou a segurar a perna de um deles com a intenção de detê-los, mas ambos conseguiram fugir. Após diligências, eles foram localizados.
Outros dois suspeitos também foram identificados, segundo a Polícia Civil, e os quatro, de 19, 22, 24 e 39 anos, responderão pelos furtos. O botijão de gás e o micro-ondas furtados foram recuperados e entregues ao proprietário.