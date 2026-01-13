Bariri - O prefeito de Bariri (56 quilômetros de Bauru) Airton Pegoraro, de 62 anos, deu entrada no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade, nesta terça-feira (13), após apresentar um episódio de mal súbito em sua residência. Detalhes sobre sintomas apresentados no momento da internação não foram divulgados. Ele segue hospitalizado e seu quadro é considerado estável.

Um boletim médico assinado pelo diretor técnico do hospital, Marco Antonio Gallo, informa que, durante o atendimento inicial, foram realizados exames clínicos e laboratoriais, bem como exames complementares pertinentes ao quadro apresentado, e que "não foram identificadas, até o momento, alterações significativas que justifiquem de forma definitiva os sintomas relatados".

"O paciente encontra-se hemodinamicamente estável, sob monitorização e recebendo os cuidados médicos necessários", diz. "Considerando a complexidade do quadro clínico, necessidade de investigação diagnóstica mais aprofundada e visando garantir maior segurança e precisão na elucidação do caso, foi indicada a transferência do paciente para um hospital de maior complexidade".