CEI da Sucata

O vereador Sandro Bussola (MDB), relator da CEI da Sucata, que apura irregularidades em venda de material inservível da Emdurb, vai apresentar nesta quarta-feira (14), na Câmara Municipal, o primeiro relatório das investigações. Pelo que a coluna apurou, o relatório não terá tom conclusivo, limitando-se mais ao relato dos trabalhos até aqui.

Calendário

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru prevê que as Comissões Especiais de Inquérito apresentarão relatório dos seus trabalhos ao Plenário a cada trinta dias. Considerando a data de instauração da CEI em 15/12, o primeiro relatório deve ser apresentado nesta quarta, o segundo no dia 13 de fevereiro e o relatório final dia 15 de março.

Sindicância

Não quer dizer que a CEI não possa encerrar os trabalhos antes dos 90 dias de prazo previsto no Regimento. Por sinal, há uma sindicância em andamento na Emdurb e, dependendo de sua celeridade e capacidade de concluir amplamente o que ocorreu, pode ser usada como base às apurações da CEI da Sucata. A próxima reunião do colegiado será realizada na segunda-feira que vem (19), com uma lista enorme de convocados.