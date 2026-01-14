CEI da Sucata
O vereador Sandro Bussola (MDB), relator da CEI da Sucata, que apura irregularidades em venda de material inservível da Emdurb, vai apresentar nesta quarta-feira (14), na Câmara Municipal, o primeiro relatório das investigações. Pelo que a coluna apurou, o relatório não terá tom conclusivo, limitando-se mais ao relato dos trabalhos até aqui.
Calendário
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru prevê que as Comissões Especiais de Inquérito apresentarão relatório dos seus trabalhos ao Plenário a cada trinta dias. Considerando a data de instauração da CEI em 15/12, o primeiro relatório deve ser apresentado nesta quarta, o segundo no dia 13 de fevereiro e o relatório final dia 15 de março.
Sindicância
Não quer dizer que a CEI não possa encerrar os trabalhos antes dos 90 dias de prazo previsto no Regimento. Por sinal, há uma sindicância em andamento na Emdurb e, dependendo de sua celeridade e capacidade de concluir amplamente o que ocorreu, pode ser usada como base às apurações da CEI da Sucata. A próxima reunião do colegiado será realizada na segunda-feira que vem (19), com uma lista enorme de convocados.
‘Mandato’ vencido
Por falar em Sandro, ele está com o ‘mandato’ de líder do governo na Câmara Municipal vencido. A prefeita precisa enviar uma mensagem ao Legislativo ‘renomeando’ o parlamentar para um novo período como líder da bancada de situação e do governo. Algo que deve ocorrer naturalmente, haja vista a lealdade de Sandro com as estratégias do governo municipal.
Sem parada!
O vereador Márcio Teixeira (PL) é um dos vereadores que começaram 2026 como terminaram: a mil por hora. A cada dia ele traz um assunto novo à baila. Nesta terça-feira, ele postou em rede social: “O que está acontecendo em Bauru é inaceitável. A população está refém da criminalidade, com assaltos em todos os bairros, comércio inseguro e famílias com medo de sair de casa. Isso fere o direito básico de ir e vir!”.
Propostas no ar
Para Teixeira, alguns pontos são urgentes e inegociáveis: 1- integração real entre governos federal, governo estadual e municípios, com compartilhamento de inteligência, dados e operações conjuntas. 2- Mais policiamento ostensivo, presença constante nas ruas e nos bairros mais afetados. 3- Investigação eficiente, para que quem comete crime seja identificado e responda. 4- Valorização das forças de segurança, com estrutura, equipamentos e condições dignas de trabalho. 5- Prevenção, com políticas sociais, iluminação pública, monitoramento e ocupação dos espaços urbanos.
Em São Paulo
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) esteve em São Paulo, nesta terça-feira, participando de um encontro organizado por seu partido, denominado “Painel Feminicídio - Desdobramentos em nossa sociedade”. Foi na sede do PSD, no tradicional bairro da Bela Vista, edifício Joelma. O vereador Junior Rodrigues (PSD) também esteve no evento.