Bariri - A Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) instaurou inquérito nesta semana para apurar furtos que teriam sido cometidos em um mercado do município por uma funcionária de 20 anos, que foi dispensada do cargo após a descoberta dos fatos. A identidade dela não foi divulgada.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o representante do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Bariri no último dia 30.

De acordo com o registro policial, a suspeita atuava como caixa no mercado e, durante o registro de algumas compras, cancelava produtos sem devolvê-los ao estoque, apropriando-se das mercadorias.