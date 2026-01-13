Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) por desferir socos na boca, cabeça e costas contra a companheira grávida, na madrugada desta terça-feira (13), na avenida Antônio Prado Lyra, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru).

Segundo informações divulgadas pela PM, a gestante de sete meses relatou que o companheiro chegou embriagado em casa e, após uma discussão, passou a agredi-la. A vítima apresentava lesões aparentes quando foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Jaú.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado a um presídio da região, onde permanece à disposição da Justiça.