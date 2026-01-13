Verba para OSC

A Prefeitura de Bauru publicou no Diário Oficial de sábado (9) dois aditivos em contratos com duas organizações da sociedade civil (OSC) que liberam mais R$ 6,3 milhões para a execução do “serviço de locação social da política de habitação, acompanhamento social e custos” para a mudança de 165 famílias que serão beneficiadas com as unidades habitacionais a serem construídas no Residencial Vila do Cerrado I e II.

Elas e Aelesab

As entidades que receberão os novos repasse são a Associação Elas e o Programa de Integração e Assistência à Criança e Adolescente (Aelesab). As 400 casas da Vila do Cerrado, no Jardim Europa, tem investimento de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 61,3 milhões do governo federal e R$ 14 milhões do governo estadual. As novas casas vão beneficiar a população das comunidades do Jardim Europa e Jardim Yolanda.

Fiscalização

Quanto ao expressivo valor repassado ao Elas e à Aelesab, o poder público e a população têm novos instrumentos para fiscalizar sua correta aplicação nos serviços que foram contratados pelo governo junto às entidades. Vale lembrar que uma das principais leis municipais aprovadas e sancionadas pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) no ano passado foi a que amplia consideravelmente a transparência na prestação de contas das OS e OSC, assinada pelo vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante).