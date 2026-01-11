Uma operação do Policiamento Rodoviário contra rachas resultou na fiscalização de 32 veículos e na emissão de 40 autuações por infrações de trânsito na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Jaú e Bauru, na manhã deste domingo (11). A ação ocorreu por causa do aumento do fluxo de veículos provocado pelo evento automotivo “Expo Car Jaú”.

A fiscalização teve como foco veículos com alterações irregulares de características e a prevenção a práticas perigosas, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e possíveis rachas. Segundo o Policiamento Rodoviário, o objetivo principal foi reforçar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes na região.

Durante a operação, a maioria das autuações esteve relacionada a irregularidades em equipamentos obrigatórios, modificações não autorizadas nos veículos e falta do uso do cinto de segurança. Também houve retenção de veículos e de documentos, conforme previsto na legislação de trânsito.