O Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1 neste sábado (10), na estreia das equipes pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Gabigol e Thaciano marcaram os gols de empate e da virada do Santos, respectivamente, após Diego Galo abrir o placar para a equipe visitante ainda na primeira etapa. O próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras, fora de casa, na quarta-feira. Já o Novorizontino recebe o Guarani em casa na terça-feira.
Essa foi a primeira partida de Gabigol em seu retorno ao Santos. O atacante foi contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim do ano. O camisa 9 não teve muitas oportunidades de abrir o placar no 1º tempo, mas nas poucas que teve mostrou serviço. Gabigol chegou a balançar as redes aos 2 minutos de bola rolando, mas o gol foi anulado por impedimento.
Ainda no 1º tempo, o atacante teve mais duas boas chances. Em uma delas, Gabigol bateu forte da entrada da área, mas o goleiro Jordi espalmou para o alto. Em outra, na reta final, o atacante bateu para fora após boa troca de passes do Peixe.
Na volta do intervalo, Gabigol fez o gol de empate do Peixe aos 6 minutos do 2º tempo. O jogador participou da jogada do gol de empate fazendo o pivô para Rollheiser, que errou o chute e, na sobra, Gabrigol definiu mandando para o fundo das redes.