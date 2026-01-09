O desaparecimento de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, cujo corpo é procurado em um poço de 30 metros de profundidade em um caso investigado pela Polícia Civil como latrocínio, deixou uma lacuna física e sentimentos de dor, tristeza e desolação entre os colegas que atuam nas feiras livres de Bauru. A ausência é especialmente sentida na Praça Nabih Gebara, conhecida como Praça da Assenag, no Jardim Estoril, onde a aposentada mantinha, há anos, o ponto de venda de ovos de sua granja. O espaço que antes era ocupado por Dagmar permanece vazio e evidencia que a ferida está longe de ser cicatrizada entre os amigos de longa data. Ela era viúva e não tinha filhos.

O JCNET conversou com alguns deles, em especial uma pessoa muito próxima de Dagmar, cuja mãe era amiga íntima há muitos anos. Ela preferiu que sua identidade fosse preservada.

No entanto, conta que os caseiros Paulo Henrique Vieira, de 55 anos, e Daniela dos Santos Vieira, de 40, presos no dia 24 de dezembro, na cidade de Salto do Itararé (PR), suspeitos pelo homicídio de Dagmar, já tinha histórico de problemas com patrões anteriores na área rural. O casal confessou o crime e onde o corpo foi descartado, informa a Polícia Civil.