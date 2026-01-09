09 de janeiro de 2026
AMOR PELA MÚSICA

Morre em Bauru Paulinho 'Boca de Cantor', aos 76 anos

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Conhecido como Paulo Lopes do Seguro e Paulinho Boca de Cantor, amava a música e cantar para os amigos
Conhecido como Paulo Lopes do Seguro e Paulinho Boca de Cantor, amava a música e cantar para os amigos

Faleceu em Bauru, nesta quinta-feira (8), Paulo Roberto Lopes, conhecido como Paulo Lopes do Seguro e, carinhosamente pelos amigos, como Paulinho Boca de Cantor. Ele tinha 76 anos.

Segundo a família, Paulinho morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, devido a problemas pulmonares. O velório ocorre no Centro Velatório, Salão Nobre 1, e o sepultamento está marcado para às 16h desta sexta-feira (9), no Cemitério Ypê, em Bauru.

Natural de Duartina, Paulinho mudou-se ainda criança para Bauru, cidade onde construiu sua vida, formou família e fez muitos amigos. O apelido “Boca de Cantor” surgiu do amor pela música: apaixonado por cantar, ele animava encontros familiares e festas de amigos, interpretando canções românticas e de boemia.

Chegou a gravar dois CDs, de forma intimista, feitos especialmente para os amigos. Comunicativo, alegre e sempre disposto a celebrar a vida, Paulinho deixa dois filhos, quatro netos e cinco bisnetos, além de uma legião de amigos que guardarão sua lembrança marcada pela música, alegria e afeto.

Com os filhos Émerson e Júnior
Com os filhos Émerson e Júnior
Um dos CDs gravados por Paulinho
Um dos CDs gravados por Paulinho
Com os netos: Priscila, Vinícius, Maria Paula e Marcelo
Com os netos: Priscila, Vinícius, Maria Paula e Marcelo

