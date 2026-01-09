Faleceu em Bauru, nesta quinta-feira (8), Paulo Roberto Lopes, conhecido como Paulo Lopes do Seguro e, carinhosamente pelos amigos, como Paulinho Boca de Cantor. Ele tinha 76 anos.
Segundo a família, Paulinho morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, devido a problemas pulmonares. O velório ocorre no Centro Velatório, Salão Nobre 1, e o sepultamento está marcado para às 16h desta sexta-feira (9), no Cemitério Ypê, em Bauru.
Natural de Duartina, Paulinho mudou-se ainda criança para Bauru, cidade onde construiu sua vida, formou família e fez muitos amigos. O apelido “Boca de Cantor” surgiu do amor pela música: apaixonado por cantar, ele animava encontros familiares e festas de amigos, interpretando canções românticas e de boemia.
Chegou a gravar dois CDs, de forma intimista, feitos especialmente para os amigos. Comunicativo, alegre e sempre disposto a celebrar a vida, Paulinho deixa dois filhos, quatro netos e cinco bisnetos, além de uma legião de amigos que guardarão sua lembrança marcada pela música, alegria e afeto.