Uma rede de esgoto que vaza há vários dias e segue em direção a um córrego tem preocupado moradores da região do Vargem Limpa (próximo à rodovia Bauru-Iacanga), em Bauru. A situação foi exposta neste sábado (10) por Marga Cordeiro, moradora do bairro, que gravou um vídeo e mostrou o problema em um ponto de tratamento localizado no Residencial Vida Nova Harmonia, bairro inaugurado há cerca de dois meses, vizinho ao Vargem Limpa.

Nas imagens, é possível ver o esgoto sair da área de tratamento e ser despejado na calçada, percorrendo a avenida Honório de Freitas, via que liga o residencial ao bairro Vargem Limpa, até um córrego da região. Segundo a moradora, o local apresenta forte mau cheiro.

Ainda de acordo com um morador entrevistado no vídeo, o vazamento persiste há pelo menos 15 dias. “Está descendo tudo para o córrego, que é limpo, correndo risco de contaminação. É um perigo. Nós pedimos socorro”, afirmou Marga na gravação.