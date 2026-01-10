Uma rede de esgoto que vaza há vários dias e segue em direção a um córrego tem preocupado moradores da região do Vargem Limpa (próximo à rodovia Bauru-Iacanga), em Bauru. A situação foi exposta neste sábado (10) por Marga Cordeiro, moradora do bairro, que gravou um vídeo e mostrou o problema em um ponto de tratamento localizado no Residencial Vida Nova Harmonia, bairro inaugurado há cerca de dois meses, vizinho ao Vargem Limpa.
Nas imagens, é possível ver o esgoto sair da área de tratamento e ser despejado na calçada, percorrendo a avenida Honório de Freitas, via que liga o residencial ao bairro Vargem Limpa, até um córrego da região. Segundo a moradora, o local apresenta forte mau cheiro.
Ainda de acordo com um morador entrevistado no vídeo, o vazamento persiste há pelo menos 15 dias. “Está descendo tudo para o córrego, que é limpo, correndo risco de contaminação. É um perigo. Nós pedimos socorro”, afirmou Marga na gravação.
Em nota ao JCNET, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que uma equipe será enviada para verificar a situação entre o Vargem Limpa e o Residencial Vida Nova Harmonia. A autarquia também informou que irá notificar a empresa construtora responsável pela obra, que ainda está dentro do prazo de garantia, para que o problema seja resolvido o mais rápido possível.