Uma briga familiar resultou em uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (8), em uma casa situada entre o Jardim Prudência e o bairro Santa Edwirges, em Bauru. Um homem interveio na briga do cunhado, que estaria embriagado, com a própria irmã e o esfaqueou. A vítima, de 45 anos, está internada.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada até o endereço indicado, mas o homem golpeado já havia sido socorrido ao Pronto-Socorro Central. Os policiais seguiram até a unidade de saúde e conversaram com o ferido. Consta do registro policial que ele estava bastante transtornado devido à ingestão de bebida alcoólica. Os ferimentos foram causados por objeto perfurocortante, possivelmente uma faca, resultando em duas lesões nas costas e uma no braço esquerdo.

O médico informou à equipe da PM que a vítima não apresentava risco de morte e que permaneceria sob observação para a realização de exames clínicos complementares. Ainda conforme o BO, a amásia da vítima relatou que o companheiro, costumeiramente, torna-se agressivo após a ingestão de álcool. Na ocasião, ele teria danificado objetos da residência, momento em que o irmão dela, de 36 anos, apontado como autor dos ferimentos, interveio na discussão.