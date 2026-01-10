Em um jogo muito equilibrado, o Sesi Bauru venceu sua primeira partida de 2026, batendo o Joinville Vôlei em 3 sets a 2 (26x24; 21x25; 25x21; 19x25; 11x15). O jogo, válido pela 12ª rodada da Superliga 25-26, foi disputado na noite desta sexta-feira (9), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.
Com a vitória no tie-break, o Sesi Bauru soma mais dois pontos na tabela de classificação, chegando aos 17, e sobe para a sexta colocação. O posicionamento na tabela ao final da rodada ainda depende dos resultados do Vôlei Guarulhos BateuBet (8º com 16 pontos e enfrenta o Itambé Minas) e do Suzano Vôlei (7º com 17 pontos e enfrenta o Viapol Vôlei São José).
O próximo desafio do Sesi Bauru será em casa, contra a equipe do Sada Cruzeiro. O duelo será na quinta-feira, 15, às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada é gratuita via Meu Sesi, e a reserva de ingressos estará disponível no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
Ao final da partida, Pedro foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei, seu primeiro na Superliga. Gui Araújo, com 17, e Vaccari, com 16, foram os maiores pontuadores do Sesi Bauru no jogo.
O jogo
Para a estreia em 2026, o Sesi Bauru foi para a partida com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Marcos Jr. e Pureza.
A primeira parcial do ano começa muito equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola mas com dificuldade de abrir vantagem com erros nas sequências de saque. Chegando na reta final, o Joinville Vôlei consegue virar no placar em 21 a 20 após erro na virada de bola do Sesi Bauru, forçando a parada da equipe paulista.
O time de Bauru recupera a eficiência ofensiva, consegue o contra-ataque com Marcos Jr. e chega em 22 a 23, no pedido de tempo de Rubinho. A parada tem efeito também para o time catarinense, virando novamente o placar em ponto de bloqueio, para forçar a segunda parada do time comandado por Anderson Rodrigues no 24 a 23. O time da casa consegue o contra-ataque e fecha a parcial em 26 a 24.
O segundo set tem novamente um grande equilíbrio entre as duas equipes, que tem dificuldade de impedir a virada de bola e, assim, a vantagem é mínima durante toda a parcial. Na primeira tentativa de abrir diferença no placar, após dois pontos em sequência do Sesi Bauru, o Joinville Vôlei usa seu primeiro pedido de tempo no 16 a 18 após ace de Vaccari. A equipe da casa segue com dificuldades na sequência de saques e o Sesi Bauru segura a vantagem, se aproximando do set point em 20 a 23 na segunda parada do time catarinense. O time de Bauru sustenta a vantagem e fecha com contra-ataque de Guiga em 21 a 25.
Seguindo o roteiro dos outros sets, o terceiro set se inicia com os dois times trocando pontos se mantendo no equilíbrio do placar. A primeira parada vem do lado do Sesi Bauru, após dois pontos em sequência do Joinville Vôlei para abrir 11 a 10. O time catarinense passa a agredir nos saques e abre quatro pontos de frente, mas vê a equipe bauruense conectar contra-ataques em sequência, encostando em 18 a 17 no primeiro pedido de tempo do Joinville Vôlei. Na reta final, o time da casa volta a pontuar no contra-ataque, abre 22 a 19 e força o último tempo da equipe de Bauru. O Sesi Bauru sofre com erros na sequência de saques e, em contra-ataque, o time de Joinville fecha em 25 a 21.
O time da casa inicia o quarto set mantendo a pressão dos saques e abre vantagem rapidamente em boa sequência. O Sesi Bauru reage durante o set com contra-ataques, mas volta a sofrer na recepção e usa seu primeiro tempo em 11 a 7. O time de Bauru volta bem da parada, conquistando a virada de bola e encostando no 11 a 10 em dois pontos de Vaccari. O Sesi Bauru encontra mais uma boa sequência de saques com Vaccari, converte contra-ataques e vira o placar em 12 a 14, na primeira parada do time catarinense. A equipe da casa reage durante o set, mas vê novamente o Sesi Bauru abrir três pontos de frente e usa seu segundo tempo em 17 a 20. O time de Bauru controla a parcial e se mantém a frente, com bons ataques de Gui Araújo que entrou como titular no set, até fechar em 19 a 25.
No tie-break, o Sesi Bauru volta a ter dificuldade com a recepção e o Joinville Vôlei abre vantagem rápida, mas a equipe de Bauru reage no set, empatando em 5 a 5 no tempo do time catarinense. O oposto Gui Araújo segue se destacando ofensivamente, colocando o Sesi Bauru em vantagem na virada de quadra, com o Joinville Vôlei parando novamente em 10 a 12. Mesmo com o pedido de tempo, Vaccari segue pressionando nos saques e permite a chegada do Sesi Bauru no ponto do jogo em 10 a 14. No erro do time da casa, a equipe de Bauru fecha em 11 a 15.