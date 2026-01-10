A farmacêutica Cimed negocia a aquisição da IceFresh, indústria bauruense localizada no Distrito Industrial 1, fabricante de produtos de higiene bucal, segundo informa o jornal Valor Econômico. Fundada em 1974 em Bauru, a IceFresh está consolidada como uma das cinco maiores marcas do mercado brasileiro. A empresa é focada na fabricação e venda de linha completa no segmento, como creme dental, enxaguante antisséptico e escovas de dente.

A aquisição seria complementar ao portfólio da Cimed, que já distribui alguns produtos de higiene bucal, como os enxaguantes e cremes dentais da linha Carmed, informa o Valor. A transação é estimada em pouco menos de R$ 200 milhões, o que é um tamanho modesto considerando o atual tamanho da Cimed, que faturou R$ 3,6 bilhões em 2024 e tinha meta de alcançar R$ 4,5 bilhões em 2025. Segundo o JCNET apurou, a intenção seria manter a indústria funcionando em Bauru, visando, inclusive, uma futura ampliação.

A aquisição é parte da estratégia da Cimed de crescer nos segmentos de higiene, limpeza e nutrição. E o mercado de higiene bucal se insere nesse cenário, visto como grande potencial de crescimento, somando US$ 8,15 bilhões na América do Sul em 2025, com projeção alcançar US$ 11,84 bilhões até 2030.