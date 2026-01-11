11 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
OPINIÃO

O tempo domado

Por Guto Guedes |
| Tempo de leitura: < 1 min
O tempo é sempre implacável

Tempos de festas de fim de ano

A idade que vai logo passando

No espaço-tempo por debaixo dos panos

Tempo é investimento e dinheiro

É prioridade com os hábitos e gastos

Sempre há tempo de ficar entre os primeiros

Fora aquele com os tênis gastos

O tempo e os melhores projetos

Psicologia financeira dos comportamentos

Escolhas e consequências nos objetos

Nesta vida passageira de movimentos

Tempo de mudanças climáticas intensas

De poucas horas de sono e de salário

De ambiente tóxico e horas muito tensas

Mas só milésimos de segundo encontram o ovário.

