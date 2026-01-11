O tempo é sempre implacável
Tempos de festas de fim de ano
A idade que vai logo passando
No espaço-tempo por debaixo dos panos
Tempo é investimento e dinheiro
É prioridade com os hábitos e gastos
Sempre há tempo de ficar entre os primeiros
Fora aquele com os tênis gastos
O tempo e os melhores projetos
Psicologia financeira dos comportamentos
Escolhas e consequências nos objetos
Nesta vida passageira de movimentos
Tempo de mudanças climáticas intensas
De poucas horas de sono e de salário
De ambiente tóxico e horas muito tensas
Mas só milésimos de segundo encontram o ovário.