Atacada ou livre?
O povo venezuelano no Brasil está em festa esperando a estabilidade econômica, para poder voltar ao seu país. Os venezuelanos nas ruas em festa e alguns governantes internacionais tentando desvirtuar uma ação americana contra o narcotráfico (amplamente divulgada) em ato político.
Trump primeiro agiu e depois comunicou ao Congresso pois, se fizesse o contrário, com certeza ocorreria algo que inviabilizaria a ação, alguém duvida disso?
Portanto, na minha opinião, ele agiu corretamente. Não houve truculência. Alguém acha que Trump tomaria essa atitude se não tivesse provas contundentes contra Maduro sobre seu envolvimento com o narcotráfico?
E o governo brasileiro, aonde foi que não entendeu que a voz do povo é a voz de Deus?