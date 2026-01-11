Atacada ou livre?

O povo venezuelano no Brasil está em festa esperando a estabilidade econômica, para poder voltar ao seu país. Os venezuelanos nas ruas em festa e alguns governantes internacionais tentando desvirtuar uma ação americana contra o narcotráfico (amplamente divulgada) em ato político.

Trump primeiro agiu e depois comunicou ao Congresso pois, se fizesse o contrário, com certeza ocorreria algo que inviabilizaria a ação, alguém duvida disso?