A "Democracia Relativa" venezuelana ruiu. Trump, o xerife do mundo, primeiro fez o cerco à Venezuela (aéreo e marítimo) e, durante alguns dias tramando, finalmente, num ato-relâmpago, assumiu a Venezuela, levando para os EUA alguns militares, Nicolás Maduro e esposa.

Democracia Relativa, comunismo e socialismo nas américas que se cuidem. Pois "a jiripoca vai piar" e, é só questão de tempo, muita coisa pode acontecer.

Mesmo Lula rotulando Trump de fascista ele, diplomaticamente, além de mencionar Lula ser "homem agradável", disse que "rolou química" entre ambos.