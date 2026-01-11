Nas primeiras horas do dia 3 (três) de janeiro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram sequestrados por forças estadunidenses. O sequestro foi acompanhado por bombardeios voltados (segundo a nota emitida pelo governo venezuelano) para “localidades civis e militares da cidade de Caracas, capital da República, e dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira”.

A ditadura e autoritarismo de Maduro, além da problemática do narcotráfico no país, são a justificativa estadunidense para o ataque antidemocrático orquestrado pelo presidente Donald Trump e as organizações bélicas de sua nação.

Entretanto, o presidente em questão parece ter uma concepção equivocada do cargo que ocupa; ao assumir a presidência dos Estado Unidos, Donald Trump aparentemente confundiu o cargo executivo federal correspondente ao território estadunidense com uma espécie inexistente de cargo executivo global, no qual o mesmo teria o direito de não apenas intervir, mas de surrupiar a soberania nacional de governos externos.