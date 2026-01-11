Soberania pessoal, a capacidade de se posicionar frente às adversidades, conflitos e dificuldades com sua presença de espírito, palavras, gestos e atitudes em conformidade com valores e princípios éticos.
Empoderamento pessoal trata-se de reconhecer seu próprio valor pessoal e profissional e definir limites saudáveis na convivência diária junto às conexões estabelecidas.
Palavra dita ou escrita, responsabiliza, vincula e mostra sua cara ao Mundo. Identidade se vê assim, com postura verbal e ações concretas correspondentes.
Transparência é coragem de expor o pensamento e o sentimento sem constrangimento e bancar suas escolhas com dignidade e autorrespeito.
Arrogância é supor saber sobre algo e sobre isto emitir juízo de valor definitivamente, impedindo qualquer tentativa de debate esclarecedor, mudanças de ponto de vista ou conciliação de interesses.
Escrúpulos são alicerces do espírito maduro que foi forjado por uma formação de base sólida, na qual a reputação relaciona-se diretamente com o próprio caráter e consciência íntegra.
Não há meia volta nestas questões. Ou se tem ou não se tem.
O que assistimos passivamente, com certo ar de perplexidade, são pessoas não humanas se passando por heróis nacionais, cuja única intenção é imporem-se aos demais, subjugando-os, sugando seu sangue até a morte.
São seres incapazes de sentir empatia ou ter sentimento de compaixão com as tragédias e desgraças alheias, só querem isentar-se de colaborar e de se comprometerem com um resultado que se estenda além do seu umbigo infantil.
São falsos pastores, líderes, religiosos ou políticos, de comunidades, de países, de continentes que remaram para longe do que significa integridade moral. O que lhes importa é exercer domínio sobre os outros, e sobretudo, através de superioridade financeira e de poder político.
Sim, são mentiras contadas desde que o homo sapiens saiu da caverna.
São pessoas falsas, perversas, manipuladoras que pretendem conduzir as ovelhas ao matadouro, desde que antes possam tosquiar-lhes por completo.
Alvos perfeitos para estes algozes, são a massa acéfala que só acompanha o que ouve e vê sem qualquer referência interna.
Os brasileiros que não possuem uma formação básica em cidadania, direito constitucional, economia e política e se sentem donos da verdade que lhes prende a um suposto passado de glórias.
Não existe futuro repetindo o passado, mal passado. Vamos pagar caro o preço desta ausência de civilidade, autoestima, orgulho nacional genuíno, capacidade de analisar criticamente tudo que se apresenta.
Somos uma nação multiplural, multicultural, multiétnica e continuamos a pensar como se fôssemos um quintal de roça na Idade Média.
A revolução/evolução tecnológica não vai esperar a gente crescer e viajar para o futuro, onde não é mais possível querer ganhar no grito, na força, na disputa dos pênaltis.
As eleições se aproximam e mais uma vez, a maioria das pessoas continuam a sustentar uma narrativa ultrapassada.
Não há vencedores, só vencidos.