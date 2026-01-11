Soberania pessoal, a capacidade de se posicionar frente às adversidades, conflitos e dificuldades com sua presença de espírito, palavras, gestos e atitudes em conformidade com valores e princípios éticos.

Empoderamento pessoal trata-se de reconhecer seu próprio valor pessoal e profissional e definir limites saudáveis na convivência diária junto às conexões estabelecidas.

Palavra dita ou escrita, responsabiliza, vincula e mostra sua cara ao Mundo. Identidade se vê assim, com postura verbal e ações concretas correspondentes.