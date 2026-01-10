A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Bauru (FMBRUSP) terá todos os programas de residência médica solicitados pela instituição e credenciados no ano passado contemplados com bolsas do Ministério da Saúde. A informação é do diretor da faculdade, José Sebastião dos Santos, para quem “o resultado reflete a boa receptividade da proposta de residência médica em rede, organizada academicamente pela FMBRUSP e desenvolvida em parceria com serviços de saúde públicos, filantrópicos, suplementares e privados”.

Segundo o diretor, o sucesso da iniciativa está diretamente ligado ao legado do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho) e às parcerias institucionais firmadas ao longo dos últimos anos. Entre elas, destacam-se o acordo de cooperação com o Hospital das Clínicas de Bauru (HC-Bauru), os convênios com a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), o Instituto Lauro de Souza Lima, o Hospital Amaral Carvalho, a SORRI, o Hospital Unimed Bauru, além dos municípios de Agudos, Bauru, Bariri e Duartina, o Instituto de Olhos e outros serviços de saúde da região e de fora dela.

Com a ampliação das atividades de ensino e formação, a FMBRUSP passa a contar oficialmente com três escolas: a graduação em Medicina, a pós-graduação lato sensu, por meio da residência médica, e a pós-graduação stricto sensu, com programas de mestrado e doutorado. Santos destaca ainda que o avanço foi possível graças a um movimento técnico e político que contou com amplo apoio loco-regional, além do suporte da Reitoria da USP e dos Ministérios da Saúde e da Educação.