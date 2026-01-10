O Noroeste encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta sexta-feira (9) à noite, ao enfrentar o Atlético Piauiense no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A partida teve início às 18h e a equipe bauruense perdeu por 5 a 0, desclassificada, portanto, na fase de grupos.
O Atlético Piauense abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com gol de Erick Cauan, que finalizou com força da entrada da grande área. Aos 3 minutos, Luis Carlos ampliou após pressionar a saída de bola e finalizar de longa distância. Aos 19 minutos, em nova falha na saída, Maiquinho aproveitou e marcou o terceiro gol da equipe piauiense.
O primeiro chute a gol do Noroeste aconteceu apenas aos 12 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Thiaguinho. Logo na sequência, aos 15 minutos, Cauan Marley roubou a bola da zaga noroestina e finalizou rasteiro e forte, fazendo o quarto gol do Atlético Piauense. Aos 33 minutos da etapa final, em outra saída de bola errada, Edson Filho tomou a bola da defesa e marcou o quinto gol.
Num balanço sobre a participação da jovem equipe na Copinha, o Noroeste afirma: "A Copinha é um ambiente de alto nível, fundamental para oferecer experiência, minutagem e vivência competitiva aos nossos jovens. Enfrentando equipes fisicamente mais maduras e elencos experientes, os Norosquinhas tiveram a oportunidade de aprender, evoluir e dar passos importantes em um cenário exigente".
E conluiu: "A Copinha não foi só jogo: foi escola, foi vivência, foi formação de caráter."