O Noroeste inicia a temporada com um grande desafio no Paulistão 2026. Neste domingo (11), às 18h15, o Alvirrubro estreia na competição diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O técnico Guilherme Alves avaliou de forma positiva a preparação do Noroeste para o Paulistão, destacando o planejamento adotado desde o início da pré-temporada e a preocupação com a parte física do elenco. Segundo ele, a chegada de alguns atletas no final de dezembro exigiu aceleração nos trabalhos, principalmente com jogadores que vinham de longos períodos sem atuar, mas o controle de carga e o cuidado do departamento médico evitaram lesões musculares. O treinador afirmou que, mesmo com pouco tempo para entrosamento total, a equipe inicia o campeonato em boas condições físicas e com um grupo comprometido, preparado para encarar um Paulistão curto e muito competitivo.

Sobre as contratações, Guilherme ressaltou a qualidade e a versatilidade dos reforços, citando especialmente Cristiano e Marilson. O técnico elogiou a resposta física e técnica de Cristiano, que mesmo após longo tempo parado tem evoluído acima do esperado e pode ficar à disposição antes do previsto, agregando intensidade com e sem a bola.

Já Marilson foi apontado como um atleta que pode atuar em mais de uma função, inclusive ao lado de Carlão, oferecendo alternativas ofensivas ao time. Para o treinador, o elenco montado é equilibrado e competitivo, o que permite ao Noroeste chegar confiante para a disputa do Paulistão.