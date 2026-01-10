10 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PAULISTÃO 2026

Hora da estreia do Norusca: 'Elenco equilibrado e competitivo'

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
Presidente da SAF Reinaldo Mandaliti
Presidente da SAF Reinaldo Mandaliti

O Noroeste inicia a temporada com um grande desafio no Paulistão 2026. Neste domingo (11), às 18h15, o Alvirrubro estreia na competição diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O técnico Guilherme Alves avaliou de forma positiva a preparação do Noroeste para o Paulistão, destacando o planejamento adotado desde o início da pré-temporada e a preocupação com a parte física do elenco. Segundo ele, a chegada de alguns atletas no final de dezembro exigiu aceleração nos trabalhos, principalmente com jogadores que vinham de longos períodos sem atuar, mas o controle de carga e o cuidado do departamento médico evitaram lesões musculares. O treinador afirmou que, mesmo com pouco tempo para entrosamento total, a equipe inicia o campeonato em boas condições físicas e com um grupo comprometido, preparado para encarar um Paulistão curto e muito competitivo.

Sobre as contratações, Guilherme ressaltou a qualidade e a versatilidade dos reforços, citando especialmente Cristiano e Marilson. O técnico elogiou a resposta física e técnica de Cristiano, que mesmo após longo tempo parado tem evoluído acima do esperado e pode ficar à disposição antes do previsto, agregando intensidade com e sem a bola.

Já Marilson foi apontado como um atleta que pode atuar em mais de uma função, inclusive ao lado de Carlão, oferecendo alternativas ofensivas ao time. Para o treinador, o elenco montado é equilibrado e competitivo, o que permite ao Noroeste chegar confiante para a disputa do Paulistão.

FALA, ARTILHEIRO!

O atacante Carlão ressaltou o sentimento de identificação e pertencimento ao comentar seu retorno ao Esporte Clube Noroeste para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador afirmou que voltar a Bauru foi uma decisão difícil, mas guiada pelo vínculo construído com o clube e com a cidade, que ele considera sua casa.

Segundo o atleta, a motivação em vestir novamente a camisa alvirrubra é grande, assim como a responsabilidade de corresponder dentro de campo, retribuindo o carinho da torcida e ajudando a equipe a alcançar seus objetivos na temporada "Mais um ano que vou trabalhar muito para corresponder dentro de campo e continuar dando alegria para a torcida".

Em relação ao Paulistão, Carlão avaliou que o Noroeste chega mais preparado e maduro em comparação ao ano anterior, quando disputou a elite estadual após longo período fora da primeira divisão. O atacante destacou o aprendizado coletivo, a evolução estrutural do clube e o fortalecimento do elenco como fatores que aumentam a confiança para a competição.

De acordo com ele, a pré-temporada tem sido intensa e o grupo está focado em transformar o trabalho realizado nos treinamentos em bons resultados dentro de campo, com a meta de fazer uma campanha consistente e competitiva.

"Eu acho que hoje o nosso elenco tem bem mais opções de atletas, de posições, para o técnico decidir o que ele vai fazer de melhor. É uma equipe que vem trabalhando muito forte é durante a pré-temporada. Eu espero que possamos colocar tudo isso em prática, mas acredito que vai ser um ano muito diferente" ressalta.

'ELENCO MAIS EXPERIENTE'

O presidente da SAF Noroeste, Reinaldo Mandaliti, afirmou que o clube chega ao Paulistão com um elenco mais qualificado e experiente em relação à temporada passada, fruto de um planejamento mais consistente e de investimentos em infraestrutura e organização interna. Segundo ele, a montagem do grupo foi facilitada pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no clube, especialmente pelo compromisso com salários em dia e melhores condições de trabalho, fatores que hoje pesam tanto quanto a divisão disputada.

Mandaliti destacou que o elenco foi pensado para dar opções ao técnico Guilherme Alves ao longo da competição e também para a sequência da temporada, incluindo a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Para o torcedor, o presidente garante um Noroeste mais preparado e competitivo em um Paulistão que promete ser curto e extremamente exigente. Ele ressaltou que a experiência adquirida no último campeonato ajudou o clube a entender melhor a pressão da elite estadual e a se estruturar para enfrentá-la com mais equilíbrio.

Mandaliti reforçou o convite para que a torcida compareça ao estádio, apoiando a equipe desde a estreia, e afirmou que o clube tem trabalhado para oferecer mais conforto, segurança e organização ao público. "É um campeonato decisivo, cada jogo é fundamental, e a presença do torcedor faz toda a diferença para começarmos com o pé direito", destacou.

Ingressos

Para a partida, o clube já definiu os valores dos ingressos avulsos, que estarão disponíveis conforme cada setor do estádio. Na Arquibancada Eucalipto (Norusca), destinada à torcida do Noroeste, os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A Arquibancada Central, localizada na região central do estádio, terá valores de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). A Arquibancada Benedito Eleutério - setor Norusca, com acesso exclusivo ao torcedor alvirrubro, mantém os preços de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Para a torcida visitante, a Arquibancada Benedito Eleutério (Visitante) terá ingressos a R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). Já a Cadeira Coberta, setor com maior conforto, custa R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada). Para a compra do ingresso avulso, é obrigatório o reconhecimento facial. O torcedor que optar pela compra online deve acessar o site https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home. Quem preferir adquirir o ingresso presencialmente pode procurar a Secretaria do Esporte Clube Noroeste, que está disponível para auxiliar no cadastro do reconhecimento facial, na renovação ou na adesão de novos sócios ao programa Sócio Torcedor.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários