O Noroeste inicia a temporada com um grande desafio no Paulistão 2026. Neste domingo (11), às 18h15, o Alvirrubro estreia na competição diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O técnico Guilherme Alves avaliou de forma positiva a preparação do Noroeste para o Paulistão, destacando o planejamento adotado desde o início da pré-temporada e a preocupação com a parte física do elenco. Segundo ele, a chegada de alguns atletas no final de dezembro exigiu aceleração nos trabalhos, principalmente com jogadores que vinham de longos períodos sem atuar, mas o controle de carga e o cuidado do departamento médico evitaram lesões musculares. O treinador afirmou que, mesmo com pouco tempo para entrosamento total, a equipe inicia o campeonato em boas condições físicas e com um grupo comprometido, preparado para encarar um Paulistão curto e muito competitivo.
Sobre as contratações, Guilherme ressaltou a qualidade e a versatilidade dos reforços, citando especialmente Cristiano e Marilson. O técnico elogiou a resposta física e técnica de Cristiano, que mesmo após longo tempo parado tem evoluído acima do esperado e pode ficar à disposição antes do previsto, agregando intensidade com e sem a bola.
Já Marilson foi apontado como um atleta que pode atuar em mais de uma função, inclusive ao lado de Carlão, oferecendo alternativas ofensivas ao time. Para o treinador, o elenco montado é equilibrado e competitivo, o que permite ao Noroeste chegar confiante para a disputa do Paulistão.
FALA, ARTILHEIRO!
O atacante Carlão ressaltou o sentimento de identificação e pertencimento ao comentar seu retorno ao Esporte Clube Noroeste para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador afirmou que voltar a Bauru foi uma decisão difícil, mas guiada pelo vínculo construído com o clube e com a cidade, que ele considera sua casa.
Segundo o atleta, a motivação em vestir novamente a camisa alvirrubra é grande, assim como a responsabilidade de corresponder dentro de campo, retribuindo o carinho da torcida e ajudando a equipe a alcançar seus objetivos na temporada "Mais um ano que vou trabalhar muito para corresponder dentro de campo e continuar dando alegria para a torcida".
Em relação ao Paulistão, Carlão avaliou que o Noroeste chega mais preparado e maduro em comparação ao ano anterior, quando disputou a elite estadual após longo período fora da primeira divisão. O atacante destacou o aprendizado coletivo, a evolução estrutural do clube e o fortalecimento do elenco como fatores que aumentam a confiança para a competição.
De acordo com ele, a pré-temporada tem sido intensa e o grupo está focado em transformar o trabalho realizado nos treinamentos em bons resultados dentro de campo, com a meta de fazer uma campanha consistente e competitiva.
"Eu acho que hoje o nosso elenco tem bem mais opções de atletas, de posições, para o técnico decidir o que ele vai fazer de melhor. É uma equipe que vem trabalhando muito forte é durante a pré-temporada. Eu espero que possamos colocar tudo isso em prática, mas acredito que vai ser um ano muito diferente" ressalta.
'ELENCO MAIS EXPERIENTE'
O presidente da SAF Noroeste, Reinaldo Mandaliti, afirmou que o clube chega ao Paulistão com um elenco mais qualificado e experiente em relação à temporada passada, fruto de um planejamento mais consistente e de investimentos em infraestrutura e organização interna. Segundo ele, a montagem do grupo foi facilitada pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no clube, especialmente pelo compromisso com salários em dia e melhores condições de trabalho, fatores que hoje pesam tanto quanto a divisão disputada.
Mandaliti destacou que o elenco foi pensado para dar opções ao técnico Guilherme Alves ao longo da competição e também para a sequência da temporada, incluindo a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.
Para o torcedor, o presidente garante um Noroeste mais preparado e competitivo em um Paulistão que promete ser curto e extremamente exigente. Ele ressaltou que a experiência adquirida no último campeonato ajudou o clube a entender melhor a pressão da elite estadual e a se estruturar para enfrentá-la com mais equilíbrio.
Mandaliti reforçou o convite para que a torcida compareça ao estádio, apoiando a equipe desde a estreia, e afirmou que o clube tem trabalhado para oferecer mais conforto, segurança e organização ao público. "É um campeonato decisivo, cada jogo é fundamental, e a presença do torcedor faz toda a diferença para começarmos com o pé direito", destacou.
Ingressos
Para a partida, o clube já definiu os valores dos ingressos avulsos, que estarão disponíveis conforme cada setor do estádio. Na Arquibancada Eucalipto (Norusca), destinada à torcida do Noroeste, os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A Arquibancada Central, localizada na região central do estádio, terá valores de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). A Arquibancada Benedito Eleutério - setor Norusca, com acesso exclusivo ao torcedor alvirrubro, mantém os preços de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Para a torcida visitante, a Arquibancada Benedito Eleutério (Visitante) terá ingressos a R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). Já a Cadeira Coberta, setor com maior conforto, custa R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada). Para a compra do ingresso avulso, é obrigatório o reconhecimento facial. O torcedor que optar pela compra online deve acessar o site https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home. Quem preferir adquirir o ingresso presencialmente pode procurar a Secretaria do Esporte Clube Noroeste, que está disponível para auxiliar no cadastro do reconhecimento facial, na renovação ou na adesão de novos sócios ao programa Sócio Torcedor.