EM LENÇÓIS PAULISTA

Em sete anos, faturamento da rede hoteleira é 14 vezes maior

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Prefeitura de Lençóis Paulista
A cidade mantém, atualmente, 201 postos de trabalho formais nos meios de hospedagem
Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) está se firmando como um dos principais destinos de turismo de negócios no interior paulista e também no Estado de São Paulo. De acordo com dados da Prefeitura Municipal, que levam em conta o período de 2017 a 2024, em apenas sete anos, o faturamento da rede hoteleira saltou de R$ 2,9 milhões para impressionantes R$ 41,7 milhões, o que representa um montante 14 vezes maior.

"É a prova de que a cidade cresce, atrai investimentos e se transforma em referência para empresas e profissionais que buscam uma base moderna, estruturada e em pleno desenvolvimento", ressalta a administração, em nota. "Mesmo diante de diferentes cenários econômicos ao longo dos anos, o setor manteve trajetória de expansão, com oscilações pontuais e retomada acelerada após períodos de ajuste".

Segundo o Executivo, em 2017, a receita registrada foi de R$ 2,9 milhões. No ano seguinte, 2018, o valor subiu para R$ 3,6 milhões, representando crescimento de 25%. Em 2019, a arrecadação avançou para R$ 6,6 milhões, com aumento de 82% em relação ao ano anterior.

Mesmo durante a pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2021, o setor se manteve aquecido e em crescimento. O ano de 2020 apresentou uma elevação significativa, com receita de R$ 16,1 milhões, o que corresponde a um crescimento de 141%. Em 2021, o setor manteve a trajetória de alta, alcançando R$ 24,8 milhões, com variação positiva de 54%.

Em 2022, houve retração nos números, com a arrecadação caindo para R$ 19,7 milhões, uma redução de aproximadamente 20%. Após um pico impulsionado por investimentos industriais de grande porte, o setor absorveu a redução temporária de demanda em 2022 e rapidamente retomou o crescimento em 2023, quando a receita subiu para R$ 27,5 milhões, representando crescimento de 40%.

Já em 2024, os dados indicam o maior volume de arrecadação da série histórica, com R$ 41,7 milhões, aumento de 51% em comparação a 2023. "Esses dados mostram claramente uma coisa que sempre falamos e que, às vezes, é difícil que a população que mora em Lençóis ou que sempre vive aqui consiga perceber: que é força de Lençóis na área do turismo, em especial, no turismo de negócios", avalia o prefeito André Paccola Sasso (Cagarete).

"O crescimento do faturamento da rede hoteleira é um indicador importante de que o município tem ampliado sua capacidade de receber pessoas, gerar renda e movimentar serviços, acompanhando o desenvolvimento da cidade", completa.

AÇÕES INTEGRADAS

A secretária de Turismo, Joelma de Andrade Taioque, destaca que o avanço não é isolado. "Esta evolução do faturamento da rede hoteleira não é um dado isolado, mas o reflexo de um conjunto de políticas públicas, investimentos privados e da força do turismo de negócios no município. Avançamos mais de 1.000% em faturamento, gerando empregos e fortalecendo a economia local", comemora.

Além do impacto na arrecadação, de acordo com a prefeitura, a expansão da hotelaria também se traduz em geração de empregos. A administração cita dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que indicam que Lençóis Paulista mantém atualmente 201 postos de trabalho formais nos meios de hospedagem, evidenciando a importância do turismo para a economia e o mercado de trabalho.

