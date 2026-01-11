Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) está se firmando como um dos principais destinos de turismo de negócios no interior paulista e também no Estado de São Paulo. De acordo com dados da Prefeitura Municipal, que levam em conta o período de 2017 a 2024, em apenas sete anos, o faturamento da rede hoteleira saltou de R$ 2,9 milhões para impressionantes R$ 41,7 milhões, o que representa um montante 14 vezes maior.
"É a prova de que a cidade cresce, atrai investimentos e se transforma em referência para empresas e profissionais que buscam uma base moderna, estruturada e em pleno desenvolvimento", ressalta a administração, em nota. "Mesmo diante de diferentes cenários econômicos ao longo dos anos, o setor manteve trajetória de expansão, com oscilações pontuais e retomada acelerada após períodos de ajuste".
Segundo o Executivo, em 2017, a receita registrada foi de R$ 2,9 milhões. No ano seguinte, 2018, o valor subiu para R$ 3,6 milhões, representando crescimento de 25%. Em 2019, a arrecadação avançou para R$ 6,6 milhões, com aumento de 82% em relação ao ano anterior.
Mesmo durante a pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2021, o setor se manteve aquecido e em crescimento. O ano de 2020 apresentou uma elevação significativa, com receita de R$ 16,1 milhões, o que corresponde a um crescimento de 141%. Em 2021, o setor manteve a trajetória de alta, alcançando R$ 24,8 milhões, com variação positiva de 54%.
Em 2022, houve retração nos números, com a arrecadação caindo para R$ 19,7 milhões, uma redução de aproximadamente 20%. Após um pico impulsionado por investimentos industriais de grande porte, o setor absorveu a redução temporária de demanda em 2022 e rapidamente retomou o crescimento em 2023, quando a receita subiu para R$ 27,5 milhões, representando crescimento de 40%.
Já em 2024, os dados indicam o maior volume de arrecadação da série histórica, com R$ 41,7 milhões, aumento de 51% em comparação a 2023. "Esses dados mostram claramente uma coisa que sempre falamos e que, às vezes, é difícil que a população que mora em Lençóis ou que sempre vive aqui consiga perceber: que é força de Lençóis na área do turismo, em especial, no turismo de negócios", avalia o prefeito André Paccola Sasso (Cagarete).
"O crescimento do faturamento da rede hoteleira é um indicador importante de que o município tem ampliado sua capacidade de receber pessoas, gerar renda e movimentar serviços, acompanhando o desenvolvimento da cidade", completa.
AÇÕES INTEGRADAS
A secretária de Turismo, Joelma de Andrade Taioque, destaca que o avanço não é isolado. "Esta evolução do faturamento da rede hoteleira não é um dado isolado, mas o reflexo de um conjunto de políticas públicas, investimentos privados e da força do turismo de negócios no município. Avançamos mais de 1.000% em faturamento, gerando empregos e fortalecendo a economia local", comemora.
Além do impacto na arrecadação, de acordo com a prefeitura, a expansão da hotelaria também se traduz em geração de empregos. A administração cita dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que indicam que Lençóis Paulista mantém atualmente 201 postos de trabalho formais nos meios de hospedagem, evidenciando a importância do turismo para a economia e o mercado de trabalho.