Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) está se firmando como um dos principais destinos de turismo de negócios no interior paulista e também no Estado de São Paulo. De acordo com dados da Prefeitura Municipal, que levam em conta o período de 2017 a 2024, em apenas sete anos, o faturamento da rede hoteleira saltou de R$ 2,9 milhões para impressionantes R$ 41,7 milhões, o que representa um montante 14 vezes maior.

"É a prova de que a cidade cresce, atrai investimentos e se transforma em referência para empresas e profissionais que buscam uma base moderna, estruturada e em pleno desenvolvimento", ressalta a administração, em nota. "Mesmo diante de diferentes cenários econômicos ao longo dos anos, o setor manteve trajetória de expansão, com oscilações pontuais e retomada acelerada após períodos de ajuste".

Segundo o Executivo, em 2017, a receita registrada foi de R$ 2,9 milhões. No ano seguinte, 2018, o valor subiu para R$ 3,6 milhões, representando crescimento de 25%. Em 2019, a arrecadação avançou para R$ 6,6 milhões, com aumento de 82% em relação ao ano anterior.