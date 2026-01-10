A regional da Associação Paulista de Supermercados (Apas) em Bauru mantém 1.371 vagas de emprego abertas no setor supermercadista, reflexo da expansão das redes e da dificuldade em preencher postos de trabalho. Dados da associação mostram que, apenas em 2025, a regional gerou 111 novos empregos, enquanto a demanda por mão de obra segue elevada.

No Estado de São Paulo, o cenário se repete. Levantamento da Apas aponta a abertura de 2.800 novos supermercados nos primeiros nove meses de 2025, com a criação de 18.870 vagas, volume 41% maior que no mesmo período de 2024. Ainda assim, mais de 36 mil postos permanecem disponíveis em todo o território paulista. Segundo o presidente da Associação, Erlon Ortega, o setor segue ampliando a oferta de empregos formais, ao mesmo tempo em que lida com dificuldades na contratação e retenção de profissionais.

As funções com maior déficit são operador de caixa (22%), repositor (17%), açougueiro (13%) e operador de frios e laticínios (12%). Para enfrentar o problema, a entidade tem investido em qualificação. "Mesmo com a abertura líquida de mais de 18.800 mil postos de trabalho (no estado), o volume ainda não foi suficiente para atender à necessidade de mão de obra do setor", avalia o economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz.