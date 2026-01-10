

Em todos os lugares que têm sangue, pode ter inflamação. Nos tecidos agredidos, os vasos aumentam a quantidade local de sangue, pois substâncias e células de defesa chegam com ele.

Os vasos sofrem modificações aumentando a permeabilidade, ficam mais porosos. Depois de 90 minutos as células de defesa chegam e acumulam na área. Também chamadas de leucócitos, fagocitam os agressores como bactérias e seus produtos, células mortas, partículas, fungos etc. As substâncias de defesa são os anticorpos ou imunoglobulinas, enzimas como complemento, etc.

As células demoram 90 minutos, mas as substâncias chegam na hora que ocorre a agressão. As células chamadas mastócitos liberam uma grande quantidade de histamina. Os vasos dos tecidos, se fossem comparados com alguma coisa, seria o espaguete como um emaranhado ao sugo.