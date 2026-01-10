O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra neste sábado (10) para dar início ao segundo turno do NBB Caixa. O compromisso será diante do Basket Osasco, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. O confronto também marca o primeiro jogo do Dragão em 2026 após o recesso de réveillon.

Para o técnico Paulo Jaú, o intervalo foi fundamental. “A Liga foi muito assertiva ao dar esse espaçamento maior comparado a temporadas passadas. Essa folga é importante fisicamente e mentalmente para renovar as energias, estar com a família e descansar um pouco. Agora, no segundo turno, não existe mais tempo para se recuperar depois. A tabela começa a se definir e a mostrar quem vai estar nos playoffs. Para nós, esse tempo foi muito bom para recuperar quem precisava e treinar. Agora vamos em busca das vitórias que escaparam no primeiro turno”, avaliou o treinador.

Vale lembrar que o time bauruense fechou 2025 na 10ª colocação, com campanha de nove vitórias e 10 derrotas (47,4% de aproveitamento). Já o Basket Osasco aparece na 18ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs, com quatro triunfos em 19 partidas. Os adversários ainda entram em quadra nesta quinta-feira (8), fora de casa, contra o Sesi Franca.