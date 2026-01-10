O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra neste sábado (10) para dar início ao segundo turno do NBB Caixa. O compromisso será diante do Basket Osasco, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. O confronto também marca o primeiro jogo do Dragão em 2026 após o recesso de réveillon.
Para o técnico Paulo Jaú, o intervalo foi fundamental. “A Liga foi muito assertiva ao dar esse espaçamento maior comparado a temporadas passadas. Essa folga é importante fisicamente e mentalmente para renovar as energias, estar com a família e descansar um pouco. Agora, no segundo turno, não existe mais tempo para se recuperar depois. A tabela começa a se definir e a mostrar quem vai estar nos playoffs. Para nós, esse tempo foi muito bom para recuperar quem precisava e treinar. Agora vamos em busca das vitórias que escaparam no primeiro turno”, avaliou o treinador.
Vale lembrar que o time bauruense fechou 2025 na 10ª colocação, com campanha de nove vitórias e 10 derrotas (47,4% de aproveitamento). Já o Basket Osasco aparece na 18ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs, com quatro triunfos em 19 partidas. Os adversários ainda entram em quadra nesta quinta-feira (8), fora de casa, contra o Sesi Franca.
No confronto do primeiro turno, disputado no ginásio Geodésico, o Dragão levou a melhor sobre a Coruja no ginásio Geodésico pelo placar de 82 x 69. Jaú espera repetir o feito, mas sem menosprezar o potencial da equipe que estará do outro lado da quadra.
“Osasco é um time de primeiro ano na Liga, que foi se remodelando ao longo da competição. O primeiro turno não diz tudo. Hoje, é uma equipe mais encorpada, que trouxe bons valores e também quer sair da posição em que está. Nós precisamos fazer o nosso dever em casa, com o apoio do nosso torcedor. É importante começar o ano dando essa alegria, para que possamos ter um segundo turno bem favorável”, finalizou o comandante.
Após o duelo deste sábado, o Bauru Basket seguirá no ginásio Panela de Pressão em mais duas rodadas consecutivas. Na segunda-feira (12), o desafio será contra o Pinheiros, atual líder do campeonato. Já na quinta-feira (15), o adversário será o Paulistano.
Homenagem
O intervalo da partida contra o Basket Osasco será marcado por uma homenagem a Magic Paula. A lenda do basquete mundial estará na Cidade Sem Limites para participar de uma exposição no Sesc. Na sequência, irá ao ginásio para receber o carinho do público bauruense.
Campeã mundial em 1994, na Austrália, e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, a ex-armadora é a segunda maior pontuadora da história da seleção brasileira feminina, com 2.537 pontos em 150 partidas oficiais — também é a atleta que mais vezes vestiu a camisa do Brasil.
Ingressos
Os ingressos antecipados para a partida já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até 7 anos têm gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pelo site. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio uma hora antes do início do jogo.