Botucatu - O 1.º Distrito Policial de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) esclareceu, nesta quinta-feira (8), um crime de dano ocorrido na noite do último dia 13 de dezembro, quando um estabelecimento comercial teve a vidraça quebrada no Residencial Cedro. O suspeito admitiu que usou um estilingue e uma bolinha de gude na ação e alegou que cometeu o ato em razão de desentendimentos pessoais com a moradora.

Em posse das informações iniciais, a equipe de investigação da unidade iniciou diligências e conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram um veículo Renault Scenic passando em frente à loja, diminuindo a velocidade e jogando algo no vidro, causando o dano.

Em seguida, foram feitas pesquisas nos sistemas policiais que resultaram na localização do endereço do proprietário do veículo. No local, os policiais civis encontraram o mesmo carro das filmagens na garagem. O suspeito prestou depoimento, admitiu o ato e irá responder pelo crime.