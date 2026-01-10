A concessionária Cart realiza neste sábado (10) obras de recuperação do pavimento na alça de acesso à rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, localizada no km 246,280, no sentido Oeste, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). O trânsito será direcionado para o retorno mais próximo de maneira a manter o acesso à rodovia a todos os usuários. O local está devidamente sinalizado para essa mudança viária, que é de curta duração.

A interdição é necessária para a Cart fazer a manutenção no pavimento da alça de acesso. As obras seguem sempre no período diurno, das 7h às 18h, mas o cronograma pode sofrer alteração dependendo das condições climáticas. A concessionária pede aos usuários que fiquem atentos à sinalização e respeitem as orientações das equipes de operação, garantindo a fluidez e a segurança do tráfego.