Pederneiras - Na tarde desta sexta-feira (9), um carro atingiu a parede de uma mercearia localizada no bairro Maria Luíza, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e foi parar no interior do comércio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 16h. De acordo com o registro policial, o condutor contou às equipes de resgate que o veículo - um Vectra - acabou apresentando um problema no sistema de freios e que ele não conseguiu evitar a colisão.

No carro, também estavam a mulher dele, uma criança e um bebê. Apesar dos danos materiais, nenhum ocupante do veículo ficou ferido e ninguém foi atingido no comércio. Além da Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.