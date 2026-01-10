Botucatu - A campanha de vacinação em massa contra a dengue que será realizada no dia 18 de janeiro ganha um importante reforço em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Além das 23 unidades de saúde da cidade, do Espaço Saúde (avenida Santana, ao lado do Samu) e da Emefi Cardoso de Almeira (Cardosinho), os dois campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Rubião Júnior e Lageado - também serão pontos de vacinação. Nesses dois locais, o atendimento à população será feito no sistema drive thru.
A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (9), em reunião na sede da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) com as direções das quatro unidades universitárias (FMB, FCA, FMVZ e IBB) e representantes dos conselhos de curso de Enfermagem e Medicina, além da supervisão do Centro de Saúde Escola (CSE).
"Entendemos que todos os esforços são válidos para alcançar o maior número de pessoas possível. Por isso a decisão de montar esse drive thru em nossos campi. É um orgulho para Botucatu fazer parte dessa ação. Ao mesmo tempo, a Unesp mostra sua credibilidade, a sua força na área da saúde, e a importância de se trabalhar em consonância com o Ministério da Saúde em benefício da população”, ressalta o diretor da FMB, professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza.
No campus da Unesp em Rubião Júnior, a estrutura para vacinação será montada em frente ao prédio da Faculdade de Medicina. No Lageado, o local ainda será definido. Nesses dois pontos, não haverá divisão por faixa etária para receber a dose da vacina. “Queremos que os integrantes das famílias se vacinem juntos”, acrescenta Fortaleza.
A vacinação contra a dengue atenderá munícipes com idades entre 15 e 59 anos. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto, o CPF e o comprovante de residência. O atendimento será das 8h às 17h.
Ação pioneira
Botucatu é um dos três municípios selecionados pelo Governo Federal para iniciar a campanha de vacinação contra a dengue utilizando o imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Além de Botucatu, a vacinação com a Butantan DV acontecerá em Nova Lima (MG) e Maranguape (CE).
A ideia é avaliar os resultados com a imunização de pelo menos 50% dos moradores. O público-alvo será composto pela população com a faixa etária entre 15 e 59 anos. “Para essa estratégia, será utilizada uma parte das primeiras 1,3 milhão de doses produzidas pelo Instituto Butantan”, afirmou o Ministério da Saúde, em nota.
A vacina da dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan foi aprovada pela Anvisa após análise dos dados de cinco anos de acompanhamento dos 16 mil voluntários participantes do ensaio clínico. No público de 12 a 59 anos - faixa etária indicada pela agência reguladora -, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme.
Por ser de dose única, o imunizante facilita a adesão da população e permite uma proteção mais rápida e eficaz mesmo para quem já foi contaminado pela dengue, reduzindo a possibilidade de casos graves, internações e óbitos. A vacinação é hoje uma das principais armas para conter o avanço da doença, especialmente durante o período de maior transmissão.
A cidade de Botucatu foi escolhida pela estrutura e experiência comprovadas nesse tipo de operação e pela forte presença da Unesp, importante centro de ensino e pesquisa na área de saúde. O município também registrou a circulação do sorotipo DENV-3, responsável pelo aumento no número de registros de dengue no ano passado.
A estratégia de vacinação acelerada é uma ação do Ministério da Saúde, em parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) e a Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Saúde.