Botucatu - A campanha de vacinação em massa contra a dengue que será realizada no dia 18 de janeiro ganha um importante reforço em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Além das 23 unidades de saúde da cidade, do Espaço Saúde (avenida Santana, ao lado do Samu) e da Emefi Cardoso de Almeira (Cardosinho), os dois campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Rubião Júnior e Lageado - também serão pontos de vacinação. Nesses dois locais, o atendimento à população será feito no sistema drive thru.

A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (9), em reunião na sede da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) com as direções das quatro unidades universitárias (FMB, FCA, FMVZ e IBB) e representantes dos conselhos de curso de Enfermagem e Medicina, além da supervisão do Centro de Saúde Escola (CSE).

"Entendemos que todos os esforços são válidos para alcançar o maior número de pessoas possível. Por isso a decisão de montar esse drive thru em nossos campi. É um orgulho para Botucatu fazer parte dessa ação. Ao mesmo tempo, a Unesp mostra sua credibilidade, a sua força na área da saúde, e a importância de se trabalhar em consonância com o Ministério da Saúde em benefício da população”, ressalta o diretor da FMB, professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza.