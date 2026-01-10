Frequentadores do Bosque Eliseu Victor Fornetti, no Parque União, em Bauru, estão enfrentando alguns transtornos ao utilizar o local.
A escadaria que dá acesso ao local pela praça Rui de Arruda Campos está afundando por conta da enxurrada que desce pelo talude, em dias de precipitações.
“O problema vem de antes do Natal e se agravou após as chuvas do final do ano”, informa uma moradora do bairro.
Quem pratica caminhada na pista do bosque, se depara com o “desmoronamento” das laterais na parte baixa do espaço, próximo à rua Alto Acre.
Questionada a respeito de quando os reparos no local serão feitos, a Secretaria de Infraestrutura informou que já tomou conhecimento da situação e irá colocar a recuperação destes pontos no cronograma da pasta.