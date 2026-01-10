Frequentadores do Bosque Eliseu Victor Fornetti, no Parque União, em Bauru, estão enfrentando alguns transtornos ao utilizar o local.

A escadaria que dá acesso ao local pela praça Rui de Arruda Campos está afundando por conta da enxurrada que desce pelo talude, em dias de precipitações.

“O problema vem de antes do Natal e se agravou após as chuvas do final do ano”, informa uma moradora do bairro.