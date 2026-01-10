A Paróquia São Sebastião realizará, no próximo sábado (17), a tradicional Quermesse de São Sebastião, a partir das 18h, na Vila Cardia, em Bauru. O evento é aberto ao público e já faz parte do calendário festivo da comunidade, reunindo fiéis, moradores do bairro e visitantes em uma noite marcada pela confraternização e pela fé.

A festa contará com diversas barracas gastronômicas, oferecendo opções como pastel, cachorro-quente, pizza na chapa, espetinhos, doces e o tradicional bolinho de São Sebastião, um dos mais aguardados pelos participantes. Além da culinária, a quermesse é um espaço de encontro entre famílias e amigos.

Segundo o padre Agnaldo Pereira, pároco da igreja, a ideia é proporcionar um momento especial para os participantes. “Será uma noite de alegria, encontro, partilha e fé. E para toda a família. Venham todos participar conosco”, convida.