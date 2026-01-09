O Somos Vôlei Bauru acaba de voltar ao trabalho após pausa do fim de ano. As atividades ocorrem em duas frentes: escolinha gratuita para alunas da melhor idade e treino dos elencos competitivos das faixas etárias 45+, 58+ e 68+.

Sob comando do técnico Carlos Lenta, as jogadoras se reúnem às quartas e sextas-feiras, a partir das 16h, no ginásio Darcy César Improta (avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 2-66, Jardim Colonial). Em breve, a escolinha abrirá novas vagas.

Criado em 2023, o Somos Vôlei Bauru teve sua melhor temporada em 2025 com saldo de 70 vitórias em 78 jogos (aproveitamento de 89,7%).