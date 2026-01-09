O Somos Vôlei Bauru acaba de voltar ao trabalho após pausa do fim de ano. As atividades ocorrem em duas frentes: escolinha gratuita para alunas da melhor idade e treino dos elencos competitivos das faixas etárias 45+, 58+ e 68+.
Sob comando do técnico Carlos Lenta, as jogadoras se reúnem às quartas e sextas-feiras, a partir das 16h, no ginásio Darcy César Improta (avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 2-66, Jardim Colonial). Em breve, a escolinha abrirá novas vagas.
Criado em 2023, o Somos Vôlei Bauru teve sua melhor temporada em 2025 com saldo de 70 vitórias em 78 jogos (aproveitamento de 89,7%).
Nesse contexto, foi campeão nas três categorias do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) e sexto colocado na fase estadual do torneio (com o 45+ e 58+).
Na Liga de Bauru, que reúne rivais regionais, conquistou os títulos no 58+ e no 68+, além de ser vice-campeão no 45+.
Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o projeto inclusivo tem patrocínio de Poloar, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer).