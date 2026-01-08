Um pastor foi recebido a tiros, na manhã desta quinta-feira (8), em Bauru, ao tentar conversar com um suspeito de vender um carro roubado para seu amigo, que foi preso por receptação. Por sorte, os disparos não atingiram o religioso e dois homens que o acompanhavam. O autor, que era procurado pela Justiça, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) por tentativa de homicídio duplamente qualificado.

O fato ocorreu por volta das 10h30, na Vila Ipiranga. Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, o pastor de uma igreja local, de 39 anos, contou que, após a prisão do seu amigo, nesta quarta-feira (7), por receptação de um veículo roubado, por acreditar na "boa fé" dele, decidiu ir até a casa do responsável pela transação, de 23 anos, para que ele assumisse a venda ilícita.

O objetivo, de acordo com a versão do religioso, que estava acompanhado de um cunhado e um amigo do comprador do veículo, seria colaborar com a defesa dele. Conforme o BO, o suposto negociador, porém, teria negado qualquer colaboração e uma discussão teve início. Quando o pastor disse que chamaria a PM, o jovem teria sacado uma pistola e atirado três vezes na direção dele, fugindo na sequência.