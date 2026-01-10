Noroeste estreia domingo no Paulistão...

Chegou a hora! O momento tão aguardado finalmente vai acontecer nesse domingo (11), a partir das 18h15, no Estádio Alfredo de Castilho. O Noroeste fará a sua estreia no Paulistão 2026 enfrentando a forte equipe do Red Bull Bragantino. Logo de cara o desafio é contra um time de Série A do Brasileirão. O Norusca já tem que começar mostrando o que realmente quer e pode fazer no campeonato. Planejamento e treinamentos não poderiam ser melhores. Guilherme Alves, um técnico que chegou em setembro e conhece tudo da competição. Um elenco forte e encorpado (com 29 atletas) que está se preparando desde meados de novembro. Tudo o que poderia ser feito antes da bola rolar valendo 3 pontos, podem ter certeza que foi executado. Agora é “a vera”. O Noroeste tem que mostrar sua força jogando dentro de casa. Vencer e começar a sonhar mais alto...

Pros que só pensam na permanência do alvirrubro na 1ª divisão do futebol paulista, um empate até que não é ruim. A conta é fazer 7 pontos (talvez 6 já sejam suficientes). Mas pra quem imagina uma temporada inesquecível, uma vitória logo de cara pode trazer a confiança e a tranquilidade que o time precisa pra ficar entre os 8 melhores e se classificar pras 4ªs de final. Gosto de imaginar como o Norusca irá entrar em campo nessa estreia. Eu apostaria em um sistema com 3 zagueiros, 2 alas, um volante, 2 meias e 2 atacantes. A minha escalação inicial teria: Luiz Daniel, Ronaldo, Carlinhos e Maycon; PH e Leocovick; Peixoto, Denner e Thiago Lopes; Pedro e Carlão. Se a opção for jogar com linha de 4 defensiva, entrariam Jhonny, Sanchez, Tauã e Léo Sena. Agora é a hora do torcedor noroestino gritar mais alto. Apoiar até o último apito. Partiu Alfredão...