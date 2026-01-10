Noroeste estreia domingo no Paulistão...
Chegou a hora! O momento tão aguardado finalmente vai acontecer nesse domingo (11), a partir das 18h15, no Estádio Alfredo de Castilho. O Noroeste fará a sua estreia no Paulistão 2026 enfrentando a forte equipe do Red Bull Bragantino. Logo de cara o desafio é contra um time de Série A do Brasileirão. O Norusca já tem que começar mostrando o que realmente quer e pode fazer no campeonato. Planejamento e treinamentos não poderiam ser melhores. Guilherme Alves, um técnico que chegou em setembro e conhece tudo da competição. Um elenco forte e encorpado (com 29 atletas) que está se preparando desde meados de novembro. Tudo o que poderia ser feito antes da bola rolar valendo 3 pontos, podem ter certeza que foi executado. Agora é “a vera”. O Noroeste tem que mostrar sua força jogando dentro de casa. Vencer e começar a sonhar mais alto...
Pros que só pensam na permanência do alvirrubro na 1ª divisão do futebol paulista, um empate até que não é ruim. A conta é fazer 7 pontos (talvez 6 já sejam suficientes). Mas pra quem imagina uma temporada inesquecível, uma vitória logo de cara pode trazer a confiança e a tranquilidade que o time precisa pra ficar entre os 8 melhores e se classificar pras 4ªs de final. Gosto de imaginar como o Norusca irá entrar em campo nessa estreia. Eu apostaria em um sistema com 3 zagueiros, 2 alas, um volante, 2 meias e 2 atacantes. A minha escalação inicial teria: Luiz Daniel, Ronaldo, Carlinhos e Maycon; PH e Leocovick; Peixoto, Denner e Thiago Lopes; Pedro e Carlão. Se a opção for jogar com linha de 4 defensiva, entrariam Jhonny, Sanchez, Tauã e Léo Sena. Agora é a hora do torcedor noroestino gritar mais alto. Apoiar até o último apito. Partiu Alfredão...
Red Bull: uma “carne de pescoço” logo no 1º jogo...
Não será fácil. Longe disso. O Red Bull Bragantino, adversário do Noroeste na primeira partida do Paulistão 2026, será uma parada indigesta. Aquela famosa “carne de pescoço”. Time que se manteve na Série A do Brasileirão e historicamente sempre complicou as coisas pro time bauruense. Contando com alguns jogadores experientes e jovens promessas, o Red Bull consegue ter um elenco bem competitivo, sob o comando do Vagner Mancini. Sem contar o aporte financeiro da multinacional que faz muita diferença. Importante marcar bem as “estrelas” do Braga. Atenção especial em cima do John John, do Sasha e do Isidro Pitta. Fechar a saída de bola do Juninho Capixaba e evitar a “fumaça” do Mosquera. Fazendo isso, o Norusca tem caminho aberto pra vitória...
NFL chega ao melhor momento: os playoffs...
O melhor momento da temporada da NFL chegou! Os playoffs vão começar nesse fim de semana. São 14 times que irão brigar pra chegar ao Super Bowl. As melhores campanhas de cada Conferência ficaram com o Denver Broncos (AFC) e o Seattle Seahawks (NFC). Ambos descansam nessa 1ª rodada de playoff. Os confrontos do Wild Card começam no sábado (10), às 18h30, com Carolina Panthers (4ª melhor campanha da NFC) x Los Angeles Rams (5º) e às 22h, o Chicago Bears (2º da NFC) encara o Green Bay Packers (7º). No domingo (11), às 15h, pela AFC tem Jacksonville Jaguars (3º) x Buffalo Bills (6º), às 18h30 o Philadelphia Eagles (3º da NFC) pega o San Francisco 49ers (6º) e às 22h, o New England Patriots (2º) recebe o Los Angeles Chargers (7º). Fechando a rodada, na 2ª (dia 12), às 22h15, tem Pittsburgh Steelers (4º da AFC) x Houston Texans (5º). Vou apostar nos Rams, Bears, Bills (zebra), Eagles, Patriots e Steelers.
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro jovem atleta de vôlei Pedro Cury e pro técnico Elder Facin, do Luso. Pedro já está em Uberlândia, onde irá “defender as cores” (essa é das antigas) do Praia Clube.
