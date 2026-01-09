09 de janeiro de 2026
PARA TODAS AS IDADES

Bibliotecas de Bauru tem atividades de férias até o final do mês

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, segue com uma série de atividades gratuitas nas Bibliotecas Municipais até o final deste mês. A programação de férias é voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas é aberta a todas as idades, e tem como objetivo incentivar a leitura, estimular a imaginação e ampliar o acesso da comunidade a atividades culturais.

As ações acontecem de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na Biblioteca Ramal da Vila Falcão, na Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde, conforme a programação abaixo.

Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu
- Visita guiada
- Leitura em grupo
- Pintura de marca-páginas
- Desenhos infantis
- Jogos educativos literários e mediação de leitura (às quartas-feiras)

Biblioteca Ramal da Vila Falcão
- Leitura em grupo
- Mediação de leitura
- Contação de histórias
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis

Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis

Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis

As pessoas interessadas em realizar empréstimos nas Bibliotecas Municipais podem consultar o acervo e a disponibilidade dos livros no site https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_biblioteca/


ENDEREÇOS DAS BIBLIOTECAS
Biblioteca Rodrigues de Abreu – Avenida Nações Unidas, 8-9 – Centro
Biblioteca Ramal da Vila Falcão - Rua Domingos Bertoni, 7-50
Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel - Rua Alziro Zarur, 8-9
Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde - Rua Gabriel Morales, 1-24

