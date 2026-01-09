A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir o cadastro para a quinta etapa de castração gratuita de animais no Programa ‘Amigo Caramelo’, no Nova Esperança.
As inscrições serão presenciais, nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), das 8h às 14h, na Praça do Caic, que fica na rua Sargento Manoel Faria Inojosa, quarteirão 9, no Nova Esperança. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais.
As castrações são para cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 19 a 22 de janeiro, em uma unidade móvel na Escola Estadual Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa. Além da castração, os animais receberão um microchip.
Os tutores devem ser, obrigatoriamente, pessoas com 18 anos ou mais, e ao fazer o cadastro, receberão as orientações para a consulta e cirurgia. As orientações são ainda para o pós-operatório, com recuperação estimada em dez dias. Os animais deverão estar em jejum de comida e água por, pelo menos, oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações. Os documentos obrigatórios para o cadastro são um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.