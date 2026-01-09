A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir o cadastro para a quinta etapa de castração gratuita de animais no Programa ‘Amigo Caramelo’, no Nova Esperança.

As inscrições serão presenciais, nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), das 8h às 14h, na Praça do Caic, que fica na rua Sargento Manoel Faria Inojosa, quarteirão 9, no Nova Esperança. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais.

As castrações são para cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 19 a 22 de janeiro, em uma unidade móvel na Escola Estadual Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa. Além da castração, os animais receberão um microchip.