Tábuas apodrecidas, pregos expostos e trechos instáveis têm transformado a passarela de madeira da quadra 14 da avenida Nuno de Assis, na região do Terminal Rodoviário de Bauru, em motivo de apreensão para quem precisa utilizá-la diariamente. O estado precário da estrutura levou moradores a procurar o vereador José Roberto Martins Segalla (União Brasil) para que ele interceda junto à Prefeitura e cobre manutenção e reparos urgentes no local.

De acordo com relatos e imagens apresentadas ao parlamentar e à reportagem do JCNET, parte das placas de madeira está deteriorada, com pontos “moles” e parcialmente soltos, aumentando o risco de quedas e ferimentos. Em um dos casos recentes citados no ofício encaminhado pelo vereador, um pedestre pisou em uma das tábuas, que cedeu, prendendo sua perna e provocando ferimentos.

Procurada, a Prefeitura de Bauru informou, por meio da assessoria de imprensa, que a Secretaria de Infraestrutura irá verificar as condições da passarela e, se constatada a necessidade, providenciará os reparos.