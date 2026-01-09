09 de janeiro de 2026
PEDESTRE SE FERIU

Passarela de madeira em Bauru está podre, rachada e mole; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Passarela sobre o Rio Bauru, na quadra 14 da Nuno
Passarela sobre o Rio Bauru, na quadra 14 da Nuno

Tábuas apodrecidas, pregos expostos e trechos instáveis têm transformado a passarela de madeira da quadra 14 da avenida Nuno de Assis, na região do Terminal Rodoviário de Bauru, em motivo de apreensão para quem precisa utilizá-la diariamente. O estado precário da estrutura levou moradores a procurar o vereador José Roberto Martins Segalla (União Brasil) para que ele interceda junto à Prefeitura e cobre manutenção e reparos urgentes no local.

De acordo com relatos e imagens apresentadas ao parlamentar e à reportagem do JCNET, parte das placas de madeira está deteriorada, com pontos “moles” e parcialmente soltos, aumentando o risco de quedas e ferimentos. Em um dos casos recentes citados no ofício encaminhado pelo vereador, um pedestre pisou em uma das tábuas, que cedeu, prendendo sua perna e provocando ferimentos.

Procurada, a Prefeitura de Bauru informou, por meio da assessoria de imprensa, que a Secretaria de Infraestrutura irá verificar as condições da passarela e, se constatada a necessidade, providenciará os reparos.

Além da situação da passarela de madeira, Segalla voltou a cobrar a implantação de uma nova estrutura para a travessia de pedestres sobre o Rio Bauru, entre as quadras 8 e 9 da avenida Nuno de Assis. O pedido é feito desde maio de 2025 e se refere à substituição da passarela que desabou após um temporal em março de 2019.

Segundo o vereador, a ausência da travessia obriga os pedestres a percorrerem um trajeto mais longo, gerando transtornos e prejudicando a mobilidade na região. “A população precisa de uma solução definitiva para garantir segurança e acessibilidade”, destacou em seu pedido à Prefeitura.

A passarela que ficava entre as quadras 8 e 9 da Nuno desabou no dia 20 de março de 2019
A passarela que ficava entre as quadras 8 e 9 da Nuno desabou no dia 20 de março de 2019

