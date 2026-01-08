Duas mulheres de 34 e 39 anos bateram na casa de um idoso de 87 anos, o empurraram quando ele abriu a porta para atendê-las e o roubaram, na noite desta terça-feira (7), no Jardim Bela Vista, em Bauru. No entanto, pouco tempo depois, foram localizadas e presas pela Polícia Militar (PM), que contou com o auxílio de imagens registradas por câmeras de segurança do imóvel.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), depois de derrubar o aposentado, a dupla entrou rapidamente na residência e levou a carteira do idoso, com cartões bancários e R$ 12,00 em dinheiro, além de um telefone celular da marca Samsung.
A PM foi acionada por volta das 21h30 e encontrou no local o filho da vítima, que relatou os detalhes do crime. Com base nas imagens do sistema de monitoramento e nas características repassadas, equipes iniciaram buscas pelo bairro e as localizaram.
Durante a abordagem, os policiais recuperaram todos os itens roubados. Uma das suspeitas confessou a participação no crime, enquanto a outra optou por permanecer em silêncio, conta do BO. Ambas foram conduzidas ao plantão policial, onde permaneceram presas e à disposição da Justiça.