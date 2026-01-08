Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam, na tarde desta quarta-feira (7), no Núcleo Gasparini, um homem de 49 anos que estava foragido há cinco anos e é apontado pela Polícia Civil como líder local de conhecida facção criminosa.

De acordo com a polícia, U.A.D.A. é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e, durante o período em que ficou foragido, teria se escondido, inclusive, em cidades do litoral sul de São Paulo, onde manteria contatos criminosos.

Conforme a polícia, ele tinha mandado de prisão em aberto expedido pela 3.ª Vara Criminal de Bauru em razão de uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. A pena a ser cumprida é de 8 anos de reclusão em regime fechado.