JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
AÇÃO DO SIG DA CPJ

Polícia Civil prende líder de facção em Bauru foragido há 5 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem não ofereceu resistência e foi levado pelos policiais civis à CPJ de Bauru, de onde seguiu para a Cadeia de Avaí
Homem não ofereceu resistência e foi levado pelos policiais civis à CPJ de Bauru, de onde seguiu para a Cadeia de Avaí

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam, na tarde desta quarta-feira (7), no Núcleo Gasparini, um homem de 49 anos que estava foragido há cinco anos e é apontado pela Polícia Civil como líder local de conhecida facção criminosa.

De acordo com a polícia, U.A.D.A. é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e, durante o período em que ficou foragido, teria se escondido, inclusive, em cidades do litoral sul de São Paulo, onde manteria contatos criminosos.

Conforme a polícia, ele tinha mandado de prisão em aberto expedido pela 3.ª Vara Criminal de Bauru em razão de uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. A pena a ser cumprida é de 8 anos de reclusão em regime fechado.

A prisão ocorreu após investigações indicarem o endereço onde o suspeito poderia estar e vigilância na região. Ele não ofereceu resistência e foi levado à CPJ de Bauru, de onde seguiu para a Cadeia de Avaí, onde aguarda realização da audiência de custódia.

